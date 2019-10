"Survivor" wird auf noch späteren Sendeplatz geschoben

© TVNow/Rosa Pelzer

Vox nimmt seine erfolglose Realityshow "Survivor" noch weiter aus der Schusslinie. Von der kommenden Woche an erhält das Format abermals einen neuen, noch späteren Sendeplatz. Die Auswanderer bekommen dagegen mehr Zeit eingeräumt.



09.10.2019 - 15:22 Uhr von Alexander Krei 09.10.2019 - 15:22 Uhr

"Survivor" kämpft bei Vox endgültig ums Überleben. Nachdem der Sender das aufwendig produzierte Reality-Format nach nur zwei Wochen aus der Schusslinie nahm und zuletzt montags um 22:15 Uhr zeigte, droht jetzt ein noch späterer Ausstrahlungstermin. Wie jetzt entschieden wurde, läuft "Survivor" ab der kommenden Woche abermals ein neuer Sendeplatz.

Künftig gibt es die Show am Montagabend erst um 23:10 Uhr zu sehen. Im Gegenzug dehnt Vox die Sendezeit seiner Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland!" auf fast fast drei Stunden aus. Aus Quotensicht macht das durchaus Sinn, schließlich verzeichnete "Goodbye Deutschland!" in dieser Woche fast sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

"Survivor" fiel hingegen im Anschluss auf gerade mal noch 4,1 Prozent zurück und unterbot damit noch die schwachen Quoten der vergangenen Wochen. Insgesamt schalteten nur noch knapp über eine halbe Million Zuschauer ein.

