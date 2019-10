Bei Sat.1 wird geheiratet, Kabel Eins zeigt "Trecker Babes"

© SAT.1 / Christoph Assmann

Nach dem Staffelfinale des "Großen Backens" zeigt Sat.1 am Sonntagvorabend wieder seine Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick", die bei Sat.1 Gold nochmal prominent wiederholt wird. Bei Kabel Eins kehren die "Trecker Babes" zurück.



10.10.2019 - 10:56 Uhr von Uwe Mantel 10.10.2019 - 10:56 Uhr

Schon seit 2014 werden bei Sat.1 Paare blind verheiratet - in "Hochzeit auf den ersten Blick" schließen sie direkt beim ersten Aufeinandertreffen im Standesamt den vermeintlichen Bund fürs Leben, um sich nach einigen Wochen zu entscheiden, ob sie vielleicht doch lieber wieder die Scheidung einreichen - was der Großteil der Paare dann auch tut. Am 27. Oktober geht das Format nun bereits in seine sechste Staffel. Begleitet wird das Experiment vom Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

Zu sehen sind die neuen Folgen wie gewohnt sonntags ab 17:30 Uhr. Nachdem dort derzeit schon "Das große Backen" starke Quoten holt, dürfte Sat.1 voraussichtlich auch bis Ende des Jahres frei von Quotensorgen auf diesem Sendeplatz bleiben. Im vergangenen Jahr erzielte "Hochzeit auf den ersten Blick" dort im Schnitt fast 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ein Jahr zuvor waren es sogar über 14 Prozent. Sat.1 Gold wiederholt "Hochzeit auf den ersten Blick" übrigens auf prominentem Sendeplatz dienstags um 20:15 Uhr.

Bei Kabel Eins kehren nach dem Staffelfinale der "Trucker Babes" am Sonntagabend unterdessen ebenfalls am 27. Oktober wieder die "Trecker Babes" ihren Dienst an. Die Doku-Reihe begleitet sechs Frauen in ihrem Alltag rund um Baustellen, Landwirtschaft und große Nutzfahrzeugmaschinen. Das Spin-Off der erfolgreichen "Trucker Babes" feierte im Frühjahr seine Premiere - blieb mit unter 5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe damals allerdings noch hinter dem Erfolg des Originals zurück.

