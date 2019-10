Amazon-Serie: Cast für "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" steht

© Constantin Television/Mike Kraus

Constantin Television produziert für Amazon Prime Video eine Serie basierend auf dem Bestseller "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Nun hat man den Cast der Serie verkündet, dabei setzen die Macher vor allem auf junge und weitestgehend unbekannte Gesichter.



10.10.2019 - 12:10 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2019 - 12:10 Uhr

Der Cast der Amazon-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" steht. Schon vor Jahren hatte Constantin Television angekündigt, an einer Adaption des Bestsellers zu arbeiten. Anfang des Jahres schlug Amazon zu und sicherte sich den Stoff. Bei den Schauspielern setzt man auf junge Talente: Die Hauptrolle der Christiane F. übernimmt die österreichisch-australische Schauspielerin Jana McKinnon.

In weiteren Rollen werden Michelangelo Fortuzzi (als Benno), Lena Urzendowsky (als Stella), Bruno Alexander (als Michi), Jeremias Meyer (als Axel) und Lea Drinda (als Babsi) in der Serie zu sehen sein. Insgesamt acht Episoden über die berühmte Clique vom Bahnhof Zoo werden produziert. Gedreht wird in Berlin und Prag, Regisseur ist Philipp Kadelbach, der in den vergangenen Jahren unter anderem für Serien und Mehrteiler wie "Parfum", "SS-GB" oder auch "Unsere Mütter, unsere Väter" verantwortlich zeichnete.

Gegenüber dem US-Portal "Variety" hat Produzent Oliver Berben erzählt, dass man Hauptdarstellerin Jana McKinnon fast zufällig gefunden habe. Zwar habe man zwei potenzielle Darstellerinnen gehabt, Berben wollte aber weiter suchen. In einer Videobewerbung einer anderen Schauspielerin sah er dann McKinnon - und wollte sie unbedingt haben. "Mit dieser Riege an neuen Schauspielern entsteht ein kraftvolles Sittengemälde der Jugend in unserem Land, das alle Generationen zu Gesprächen anstiften soll", sagt Berben gegenüber der "Bild".

Neben Berben ist auch Sophie von Uslar Produzentin der Serie. Head-Autorin und Creative Producerin ist Annette Hess. Neben Constantin Television und den Amazon Studios sind als Co-Produzenten auch Wilma Film aus Prag sowie die Produktionsfirma Cattleya aus Italien an der Serie beteiligt. Den Weltvertrieb übernimmt Fremantle. Die "Bild" berichtet von Produktionskosten in Höhe von 25 Millionen Euro. Einen Ausstrahlungstermin gibt es derzeit noch nicht.

Constantin und Amazon versprechen eine "moderne und zeitgenössische Interpretation" des Bestsellers aus dem Jahr 1978, das 95 Wochen Platz eins in der "Spiegel"-Bestsellerliste belegte. Die sechs im Mittelpunkt der Serie stehenden Jugendlichen seien keine Opfer, sondern jung, mutig und stark, heißt es in einer kurzen Inhaltsbeschreibung. Gezeichnet werden soll außerdem ein eindrückliches Bild der Berliner Drogen- und Clubszene.

