Banijay und Vivendi angeblich an Red Arrow interessiert

© Red Arrow Studios

10.10.2019 - 18:39 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2019 - 18:39 Uhr

Anfang September hat DWDL.de exklusiv über den anstehenden Verkauf der Red Arrow Studios berichtet. ProSiebenSat.1 will, sofern der Preis stimmt, seine internationale Produktionstochter verkaufen, RedSeven Entertainment soll aber auch künftig ebenso zur Gruppe gehören wie die Digitaleinheit Studio71. Nun berichtet Reuters, dass es erste Interessenten gibt. Demnach sind die beiden französischen Medienunternehmen Banijay und Vivendi in die Verhandlungen eingestiegen.

Reuters beruft sich in seiner Berichterstattung auf eine "mit dem Verkaufsprozess vertraute Person". Banijay und Vivendi wären jeweils Interessenten aus der Branche. Finanzinvestoren sind laut Reuters eher nicht an Red Arrow interessiert. Wie die Nachrichtenagentur darüber hinaus berichtet, könnte der Verkauf ProSiebenSat.1 250 Millionen Euro in die Kassen spülen. Bis Ende dieses Monats müssen nun bindende Angebote abgegeben werden.

