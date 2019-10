Filmhaus-Renovierung wird für den WDR deutlich teurer

© WDR

Einst war von 80 Millionen Euro die Rede, nun soll die Sanierung des WDR-Filmhauses in der Kölner Innenstadt einem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" zufolge das Dreifache kosten. Zudem dauern die Bauarbeiten viel länger als geplant.



13.10.2019 - 11:02 Uhr von Alexander Krei 13.10.2019 - 11:02 Uhr

Vier Jahre ist es her, dass der WDR eine Sanierung seines Filmhauses in der Kölner Innenstadt ankündigte. 2020 sollte der Bau fertiggestellt sein, doch wer heute an der Baustelle vorbeigeht, kann sich noch schwer vorstellen, wie das Filmhaus einmal aussehen soll. Das hat einen guten Grund: Wie der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, werden sich die Bauarbeiten um mehrere Jahre verzögern. Die Eröffnung wird jetzt erst für das Jahr 2024 angepeilt.

Schlimmer noch: Die Baukosten fallen um ein Vielfaches höher aus als geplant. Inklusive aller Risiken wird nun mit Kosten von 240 Millionen Euro gerechnet. 2015 war man noch von rund 65 Millionen Euro ausgegangen. Inklusive der Planung wurden dem Bericht zufolge damals 80 Millionen Euro veranschlagt. In der ursprünglichen Summe seien lediglich Bau- und Planungskosten veranschlagt worden, erklärte der WDR jetzt gegenüber dem "Stadtanzeiger" und verweist auf eine Steigerung der Baukosten in den vergangenen Jahren.

In den 240 Millionen Euro seien jetzt zudem auch der Abriss, die Inneneinrichtung samt Studiotechnik, die Mietkosten für die Ausweichquartiere sowie die Finanzierungskosten enthalten. Vom ursprünglichen Vorhaben, keine neuen Flächen in der Innenstadt anmieten zu müssen, ist der WDR inzwischen abgewichen - und bringt einige Mitarbeiter etwa in einem Shoppingcenter unter.

Zur Finanzierung des Bauprojekts plant der WDR eine Kreditaufnahme, die im November vom Rundfunkrat abgesegnet werden soll. Eine WDR-Sprecherin verteidigte das geplante Vorhaben. Man habe alle Szenarien durchgespielt habe, auch einen Verkauf und Neubau an anderer Stelle. Die Sanierung sei jedoch die wirtschaftlichste Lösung gewesen - auch, weil ein Neubau nicht mehr neun Stockwerke hoch sein dürfe und deshalb nicht genug Raum für die Mitarbeiter geboten hätte.

