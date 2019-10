RTL feiert "Unter Uns"-Jubiläum mit einer Extra-Folge

© TVNow/Stefan Behrens

Die RTL-Soap "Unter Uns" feiert Ende November ihr 25-jähriges Bestehen. Der Sender zelebriert das eine ganze Woche lang und hat zum Geburtstag zudem eine zusätzliche Folge von UFA Serial Drama produzieren lassen.



Am 28. November 1994 ist bei RTL erstmals "Unter Uns" zu sehen gewesen. Und auch wenn die Quoten inzwischen spürbar nachgelassen haben, gehört die Soap nach wie vor zu einem wichtigen Fixpunkt im Programm der Kölner. Den 25. Geburtstag der Sendung will man daher auch gebührend feiern: Zwischen dem 25. uns 29. November findet die Geburtstagswoche von "Unter Uns" statt.

Zum Jubiläum soll in der Serie ein wichtiges Kapitel "für immer" geschlossen werden, so kündigt es RTL zumindest an. Gleichzeitig sollen neue Weichen für die Bewohner der Schillerallee gestellt werden. Highlight wird unter anderem die Hochzeit von Easy und Ringo (Lars Steinhöfel und Timothy Boldt). Als besondere Gäste mit dabei sind Ringos Schwester Kira (Barbara Prakopenka) und Easys früherer bester Freund Jan Gräser (Andreas Büngen). Bei der anschließenden Party eskaliert der lange schwelende Streit zwischen Till und Conor Weigel (Ben Ruedinger und Yannik Meyer).

Als besonderes Geschenk an die Fans hat UFA Serial Drama übrigens eine zusätzliche Folge von "Unter Uns" produziert. Diese wird allerdings nicht klassisch bei RTL zu sehen sein, sondern ausschließlich bei TVNow - und das auch schon eine Woche vor der Geburtstagswoche. In der Episode mit dem Titel "Mein Bräutigam, das Alpaka und ein nackter Italiener" geht es um Easys und Ringos Hochzeitsnacht.

"Unter Uns" hat in den vergangenen Jahren in schwierigem Umfeld kontinuierlich Zuschauer verloren. Sahen 2011 im Schnitt noch fast zwei Millionen Menschen um 17:30 Uhr zu, so sind es jetzt gerade mal noch knapp eine Million. Im laufenden Jahr kommt die Soap auf durchschnittlich 11,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, damit liegt die Serie auf dem Vorjahresniveau. Zu kämpfen hat "Unter Uns" regelmäßig mit dem schlechten Vorlauf, derzeit sorgt "Herz über Kopf" im Vorfeld der Serie regelmäßig für schwache Quoten.

