Zwei neue Geschäftsführer für Studiobetreiber MMC

Seit dem Sommer hat der Kölner Studiobetreiber MMC neue Eigentümer, nun bestellt dieser neue Geschäftsführer. Hacik Kölcü und Jens Wolf leiten das Unternehmen künftig gemeinsam, Philip Borbély geht von Bord.



15.10.2019 - 12:54 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2019 - 12:54 Uhr

Kurz vor den Screenforce Days im Sommer bekam die Hausherrin der Veranstaltung, die Kölner MMC Studios, einen neuen Eigentümer. Damals übernahm die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Novum Capital die Mehrheit am Unternehmen und brachte auch die Anteile des Außenübertragungs-Spezialisten Crosscast mit ein. Die beiden Crosscast-Geschäftsführer Jens Wolf und Hacik Kölcü sollten fortan das MMC-Management unterstützen. Nun rücken sie selbst auf und sind zu neuen MMC-Geschäftsführern bestellt worden.

Der bisherige MMC-Geschäftsführer, Philip Borbély, verlässt das Unternehmen laut einer Pressemitteilung nach der erfolgreich Restrukturierung "wie geplant". Die Geschäftsbetriebe der Crosscast GmbH und der MMC Gruppe werden nun außerdem zusammengelegt. "Wir haben in den letzten Jahren mit Crosscast neuartige und sehr erfolgreiche Konzepte in der Außenübertragung etabliert, wie zum Beispiel FlightCase- und Smart-/Reality-Produktionen", sagt Jens Wolf, ab sofort verantwortlich für Studioproduktionen. "Besonders die neuen Produktionsstandards wie UHD oder auch der von uns entwickelte ‘Cinematic Broadcast Workflow’, der klassische TV-Produktionen und -Kameras mit Feature-Film-Dynamikumfang sowie visuell ansprechenden Bildern verbindet, sind im Show- und Entertainment-Segment zunehmend gefragt."

Wolf und Kölcü sollen die Position der MMC Gruppe im deutschen Markt ausbauen und darüber hinaus für ein "profitables Wachstum" sorgen. Darüber hinaus will sich MMC künftig in den Bereichen Live-Übertragung sowie Spielfilm- und Serienproduktion stärker international ausrichten. Einen Fokus legen will man zudem auf "neue Produktionsmethoden, Technologiepartnerschaften und Entwicklung im Außenübertragungsgeschäft". Kölcü: "Zusätzlich zur klassischen TV-Produktion werden wir innovativer Produktionsdienstleister für Studioproduktionen und Außenübertragungen. Das ist der Weg, den Crosscast und MMC in Zukunft gemeinsam gehen werden."

