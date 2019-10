ZDFneo versuchts am Vorabend mit einem Paar-Check

© ZDFneo/Brandnew Media

Bei ZDFneo stehen bald Beziehungen auf dem Prüfstand. In dem neuen Format "Du & Ich - Unverbesserlich!?" werden fünf Paare eine Woche lange begleitet, die Kandidaten bewerten sich am Ende gegenseitig.



15.10.2019 - 15:29 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2019 - 15:29 Uhr

Beim Spartensender ZDFneo dreht sich demnächst am Vorabend alles rund um die perfekte Beziehung. So wird man das Format "Du & Ich - Unverbesserlich!?" ab dem 25. November werktags ab 18:35 Uhr zeigen. Die Sendung folgt damit auf das gerade erst gestartete "Dinner Date", das noch bis Anfang November zu sehen sein wird. Bis zum Start des Beziehungs-Formats behilft man sich beim Sender mit "Bares für Rares".

In "Du & Ich - Unverbesserlich!?" werden fünf Paare eine Woche lang begleitet. Und jeder von ihnen darf hinter die Fassade des jeweils anderen schauen und Fragen stellen, die man sich sonst vielleicht nicht traut zu stellen. Die Paare beobachten sich im Alltag und bewerten sich gegenseitig. Es geht laut Sender unter anderem um intime Beziehungsdetails, gewöhnliche und außergewöhnliche Konflikte sowie die schönen Seiten von Beziehungen. Am Ende gibt’s einen "Gewinner" - das vermeintlich perfekte Paar.

Bei den Paaren will sich "Du & Ich - Unverbesserlich!?" bewusst breit aufstellen. Angekündigt sind junge und ältere Paare, homosexuelle oder multikulturelle Paare, Paare mit und ohne Kinder, Paare mit großem Altersunterschied oder Paare mit außergewöhnlichen Hobbys.

Neues gibt’s Ende November zudem auch im ZDF-Hauptprogramm: So ist am 29. November um 23 Uhr die nächste neue Ausgabe von "Lass dich überwachen! Die Prism is a dancer Show" mit Jan Böhmermann zu sehen. Am gleichen Tag startet um 20:15 Uhr zudem die neue Staffel von "Ein Fall für zwei", vier neue Folgen umfasst der Durchlauf. "Ein Fall für zwei" ersetzt damit am Freitagabend "Der Kriminalist", das bis dahin noch zu sehen sein wird.

Teilen