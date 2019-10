Olympische Spiele 2020: Eurosport bringt Inhalte zu Twitter

© Discovery/Twitter

Für die kommenden Olympischen Spiele 2020 in Tokio sind Discovery bzw. Eurosport nun eine umfangreiche Partnerschaft mit Twitter eingegangen. Dadurch sollen die Highlights der Sommerspiele auch auf dem Kurznachrichtendienst zu sehen sein.



15.10.2019 - 16:41 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2019 - 16:41 Uhr

Eurosport wird Highlights der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio auch auf Twitter veröffentlichen, dazu ist man mit dem Kurznachrichtendienst nun eine umfassende Partnerschaft eingegangen. Neben Eröffnungs- und Abschlussfeier soll es auf Twitter zudem Wettkampf-Highlights und Medaillenentscheidungen zu sehen geben. Discovery und Eurosport wollen die Olympischen Spiele damit noch digitaler machen.

Discovery und Eurosport haben zudem angekündigt, den sogenannten Top-Partnern des Internationalen Olympischen Komitees spezielle Content-Marketing-Lösungen für zusätzliche Promotion ihrer globalen Marken während der Olympischen Spiele anzubieten. Zudem bietet Twitter Werbetreibenden eine weitere Möglichkeit, um sich im Rahmen von Eurosports Berichterstattung der Olympischen Spiele zu vermarkten: Inhalte werden auf den offiziellen Eurosport-Twitter-Accounts veröffentlicht und als Twitter-In-Stream-Sponsoring von den Sales-Teams von Discovery, Eurosport und Twitter vermarktet. Man könne damit die "hochaktiven Zielgruppen" von Twitter in den wichtigsten europäischen Märkten erreichen, heißt es von Discovery. Paul Rehrig, General Manager Eurosport Digital, sagt zur Partnerschaft mit Twitter: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Twitter, damit noch mehr Menschen in Europa Zugang zur preisgekrönten Eurosport-Berichterstattung der Olympischen Spiele haben. Twitter ist die führende Plattform für Live-Inhalte und Interaktion zwischen den Nutzern sowie der perfekte Ort, um die Reichweite der Eurosport-Übertragungen für Tokyo 2020 auszubauen." Kay Madati, Global Vice President und Head of Content Partnerships bei Twitter, sagt: "Die Menschen nutzen Twitter, um zu erfahren und sich darüber auszutauschen, was derzeit geschieht und die Olympischen Spiele sind das größte Sport-Event im Jahr 2020. Wir freuen uns, dass Eurosport den Fans in Europa die Olympia-Highlights in Echtzeit sowie die Live-Berichterstattung der Eröffnungs- und Schlussfeier bieten wird, und so der rege Austausch, über die Olympischen Spiele, der auf Twitter stattfinden wird, weiter angeregt wird." Eurosport wird die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr wie gehabt auch im Fernsehen übertragen. Wie genau, das steht derzeit aber noch nicht fest. Bei den Winterspielen 2018 band man auch TLC mit in die Übertragungen ein, was aus Quotensicht allerdings so gar nicht funktionierte. Grundsätzlich blieben auch viele Wettbewerbe bei Eurosport hinter den Erwartungen zurück, die meisten Zuschauer sahen sich die Übertragungen lieber bei den Öffentlich-Rechtlichen an. ARD und ZDF werden auch 2020 übertragen.

