MG RTL startet französischen Ableger von Geo Television

Der Doku- und Reportagesender Geo Television streckt nun auch seine Fühler nach Frankreich aus: Über das dort gerade erst gestartete Angebot Prime Video Channels startet die Mediengruppe RTL nun einen französischen Ableger des Senders.



16.10.2019 - 10:10 Uhr von Timo Niemeier 16.10.2019 - 10:10 Uhr

Die Mediengruppe RTL startet zusammen mit G+J und Prisma Media einen Ableger von Geo Television in Frankreich, der heißt Geo Télévision France und ist ab sofort in unserem Nachbarland zu sehen. Beim Empfang setzt man auf Prime Video Channels, das Angebot von Amazon ist gerade erst in Frankreich gestartet. Geo Television ist einer der ersten Partner. Der Claim des Senders in Frankreich lautet "Voir le monde autrement" ("Die Welt mit anderen Augen sehen"). Zeigen will man, wie auch in Deutschland, Dokus zu den Themen Reise, Abenteuer, Expedition, Mensch und Natur.

Die Mediengruppe RTL will für Geo Télévision France 3,99 Euro im Monat von den Nutzern haben, zuvor braucht man aber wie gehabt ein Prime-Abo. Klaus Holtmann, Executive Vice President Digital Channels der Mediengruppe RTL Deutschland, sagt zur Verbreitung des Senders in Frankreich: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Prime Video in Frankreich. Es ist eine großartige Chance, fünf Jahre nach Geo Television-Start in Deutschland auch in Frankreich mit unseren hochwertigen Dokumentationen den Markt zu erobern. Hier zeigt sich erneut, welche Kraft die enge Kooperation zwischen Gruner + Jahr/ Prisma Media und der Mediengruppe RTL entwickeln kann."

Eric Meyer, Geo Rédacteur en Chef bei Prisma Media ergänzt: "Geo ist innovativ, zeitgemäß und in der heutigen Welt verankert und daher freuen wir uns sehr, die Marke Geo nun auch im wachsenden Video on Demand-Markt zu etablieren. Neben der noch höheren Sichtbarkeit der Marke Geo insgesamt können unsere Stammleser ebenso wie neue Zielgruppen in Frankreich in die große Geo Markenwelt eintauchen und bei Geo Television großartige Bilder und Reportagen über die Entwicklung unserer Gesellschaften und unsere Umwelt anschauen."

