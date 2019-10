Redesign nach über drei Jahren: RTLplus wird farbenfroher

© MG RTL D

Ab sofort sendet RTLplus in einem neuen Design, das deutlich farbenfroher daherkommt als das bisherige. Das gilt auch für das Logo, bei dem man sich von der bisherigen 3D-Umsetzung löst. Welle, Claim und Sound bleiben erhalten.



16.10.2019 - 10:58 Uhr von Alexander Krei 16.10.2019 - 10:58 Uhr

Mehr als drei Jahre sind seit dem Start von RTLplus inzwischen vergangen, jetzt hat der Sender, der sich an Frauen ab 40 richtet, sein Design überarbeitet. Ziel des neuen Corporate Designs sei es, mit Hilfe eines leichteren Erscheinungsbildes der Corporate- Wave im gelernten RTL-Farbspek­trum und einer Farboptimierung des Sender-Logos, mehr Lebensfreude in den Senderlook zu bringen, heißt es in der offiziellen Beschreibung.





Kurz gesagt: Der neue On-Air-Auftritt von RTLplus wird deutlich bunter. Im Zuge des Redesigns wird zudem das Logo überarbeitet. Es kommt künftig nicht mehr rot daher, sondern mit einem reduzierten pinken Farbverlauf. "Wir lösen uns von einer 3D-Umsetzung mit Glossy-Wirkung. Schriftzug, Claim und Audio-Kennung behalten wir bei, somit wird erreicht, dass der erarbeitete Bekanntheitsgrad der Marke 'RTLplus' nicht geschwächt wird", so Holger Sum, Leitung Marketing, Markenteam Multichannel.

Gestaltungselemente wie etwa Opener, Tagesinsert und Schlussmaskierung behalten ihre gewohnten Positionen und Typografien, erscheinen jedoch ebenfalls in neuer Farbigkeit und angepassten Schriftgrößen. "Das erneuerte Design erscheint im Gesamtbild gezielt jünger, frischer und moderner, ohne die angesprochene Zielgruppe der Frauen ab 40 Jahre aus den Augen zu verlieren", lässt RTLplus verlauten.

Zu den Gesichtern der Werbetrenner und Station-IDs werden fortan Beatrice Egli und Eloy de Jong, die ab November gemeinsam in der neuen Musikshow "Ich find Schlager toll" zu sehen sein werden. Auch Angela Finger-Erben, Wolfram Kons sowie die Köche Ludwig Heer, Andrea Schirmaier-Huber und Kochspezialist Ronny Loll sind in den Spots sehen.

