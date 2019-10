Tennis-Profi Andrea Petkovic wird ZDF-Moderatorin

© imago images / Gerry Schmit

Andrea Petkovic steht künftig nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch vor der Kamera. Ab Dezember wird sie im ZDF die "Sportreportage" präsentieren. Ihre Tennis-Karriere will die 32-Jährige für den neuen TV-Job allerdings nicht beenden.



16.10.2019 - 11:52 Uhr von Alexander Krei 16.10.2019 - 11:52 Uhr

Dass für Tennis-Profi Andrea Petkovic nicht nur das Spiel wichtig ist, beweist sie seit einiger Zeit als Kolumnistin im Magazin der "Süddeutschen Zeitung". Nun zieht es die Darmstädterin sogar vor die Kamera: Ab Dezember wird sie neben Rudi Cerne und Norbert König die "ZDF-Sportreportage" präsentieren. Ihre ersten Einsätze sind für den 1. und 8. Dezember geplant.

"Sie ist eine tolle Tennisspielerin, eine großartige Persönlichkeit mit viel Charme und klarer Meinung", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. "Dazu hat sie ein besonderes Talent vor der Kamera. Daher freuen wir uns sehr, sie bei uns im Team begrüßen zu können." Petkovics Karriereende geht damit allerdings nicht einher. "Sie wird noch weiter Tennis spielen und ihre Termine beim ZDF werden mit ihrem Turnierplan abgestimmt", erklärte der Sender am Mittwoch via Twitter.

In der "Süddeutschen Zeitung" erinnerte sich die Tennisspielerin an die beiden Moderationscastings beim ZDF. "Ich sollte vom Prompter ablesen, aber das lief nicht so", erzählte Andrea Petkovic. "Irgendwann haben wir gemerkt: Ich mache es freestyle. Das klappt besser."

