RTLzwei zieht erfolgreiche "Love Island"-Bilanz

Trotz rückläufiger TV-Quoten ist man bei RTLzwei zufrieden mit der dritten Staffel von "Love Island", die der Sender erstmals auf vier Wochen ausgedehnt hat. Die Zahl der Videoviews über die eigenen Plattformen stieg auf über 33 Millionen an.



17.10.2019 - 08:24 Uhr von Alexander Krei 17.10.2019 - 08:24 Uhr

Zehn Tage nach dem Finale von "Love Island" hat RTLzwei eine endgültige Bilanz der dritten Staffel gezogen. Mit im Schnitt 8,2 Prozent Marktanteil war die Kuppelshow erneut ein schöner Erfolg bei den 14- bis 49-Jährigen, allerdings fiel der Wert im vorigen Jahr bekanntlich knapp einen Prozentpunkt höher aus. Zufrieden kann man in Grünwald freilich trotzdem sein, schließlich lief es insbesondere bei den ganz jungen Zuschauern wieder stark: So verzeichnete "Love Island" bei den 14- bis 29-Jährigen bis zu 30,4 Prozent Marktanteil.

Ausgewertet sind nun aber auch die Online-Abrufzahlen, die bei "Love Island" eine entscheidende Rolle spielen. So stiegen die Videoviews bei TVNow auf rtlzwei.de und in der offiziellen App zur Show auf 33,5 Millionen an. Dazu kommt, dass die App inzwischen mehr als 820.000 Mal heruntergeladen worden ist. Und auch das Interesse in den sozialen Medien hinweg ist weiter gestiegen: Über alle Plattformen hinweg zählte "Love Island" über eine halbe Million Fans, darunter alleine 227.000 Abonnenten bei Instagram.

Der bei YouTube gezeigte Talk "Aftersun" erreichte über 1,5 Millionen Abrufe - und war bei der einmaligen TV-Ausstrahlung mit satten 32,5 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe ebenfalls ein voller Erfolg. Generell verbuchten die bei YouTube gezeigten Clips zur Show mehr als 25 Millionen Abrufe. Das "Love Island"-Game wurde insgesamt knapp 640.000 Mal heruntergeladen, der tägliche Podcast erreichte insgesamt 70.000 Aufrufe.

