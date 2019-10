Sat.1 versendet "Fittest Family Germany" zur Mittagszeit

© Sat.1/Benedikt Müller

Die neue Spielshow "Fittest Family Germany", die auf einem Konzept aus Irland basiert, wird ab November in Sat.1 zu sehen sein - allerdings fernab der Primetime. Versendet wird das Format mit Moderatorin Alina Merkau überraschend zur Mittagszeit.



17.10.2019 - 08:38 Uhr von Alexander Krei 17.10.2019 - 08:38 Uhr

Zu Jahresbeginn kündigte Sat.1 eine der erfolgreichen irischen Spielshow "Ireland's Fittest Family" an, doch inzwischen ist der Glaube an das Format offensichtlich nicht mehr sonderlich ausgeprägt. Anders ist es kaum zu erklären, dass der Sender die Ausstrahlung jetzt für die Mittagszeit angekündigt hat. Die vier Folgen, die von Constantin Entertainment produziert wurden, laufen ab dem 2. November jeweils samstags gegen 11:55 Uhr.

Insgesamt zwölf Familien treten in sportlichen Wettkämpfen bei "Fittest Family Germany" gegeneinander an, wobei pro Team vier Familienmitglieder an den Start gehen. Jedes Team ist dabei nur so stark wie sein schwächstes Glied. Prominente Unterstützung erhalten sie von Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang, dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Peter Neururer, Handball-Weltmeister Pascal Hens und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste. Den Gewinnern winken am Ende 100.000 Euro.

Mit "Fittest Family" greift Sat.1 den Trend der Physical Gameshows auf, den RTL mit "Ninja Warrior Germany" vor einiger Zeit begründete. Abseits dieses Hits ebbte das Interesse der Zuschauer zuletzt jedoch ab - wie auch Sat.1 bereits mit "Catch!" zuletzt feststellen musste. Moderiert wird "Fittest Family Germany" übrigens von Alina Merkau, die Sat.1-Zuschauer aus dem "Frühstücksfernsehen" kennen.

Anders als die Spielshow hat es dagegen eine Rankingshow in die Primetime geschafft: Am Freitag, den 8. November zeigt Sat.1 um 20:15 Uhr das Format "Wahnsinn Wende! Die unglaublichsten Mauerfall-Geschichten" mit Janine Ullmann. Zahlreiche Promis wie Christine Neubauer, David Hasselhoff, Gregor Gysi, Marlene Lufen, Marc Bator, Henry Maske, Wolfgang Lippert, Detlef D. Soost, Ulrich Meyer, Saskia Valencia, Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Bürger Lars Dietrich kommentieren das Geschehen von einst.

Teilen