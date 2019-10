"Top Gear" meldet sich November bei Nitro zurück

© NITRO

Der Männersender Nitro wird ab Mitte November neue Folgen der britischen Autoshow "Top Gear" ins Programm nehmen. Zudem gibt's noch einmal einen Rückblick auf frühere Staffeln und einen zusätzlichen Sendeplatz für die "Tuning Profis".



Der Donnerstagabend steht bei Nitro ab Mitte November wieder im Zeichen des Autos: Vom 14. November an strahlt der Männersender wöchentlich um 20:15 Uhr neue Folgen des britischen Klassikers "Top Gear" aus. Darin reisen Matt LeBlanc und Chris Harris mit den neuesten Modellen von Porsche und Ferrari nach Norwegen, während es sich Roey Reid und Sabine Schmitz zur Aufgabe machen, mit einem kleinen Suzuki durch Großbritanniens Berge zu fahren.

Im Anschluss zeigt Nitro ab 21:05 Uhr noch einmal einen "Top Gear"-Rückblick. In "Top Gear: Stets bemüht, aber erfolglos" spricht Richard Hammond noch einmak über spekakuläre Projekte der Vergangenheit, die nicht so funktioniert haben wie gedacht. Acht Folgen sind hiervon geplant, ehe um 22:00 Uhr die "Tuning Profis" übernehmen. Dabei handelt es sich um die Staffel, die Nitro aktuell bereits am Sonntagmittag zeigt. Zuletzt lag der Marktanteil dort zeitweise bei über drei Prozent in der Zielgruppe.

