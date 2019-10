ProSieben macht große Ost/West-Dokumentation

© ProSieben

Kurz vor dem Jahrestag des Mauerfalls nimmt ProSieben eine lange Dokumentation ins Programm, um den Klischees rund um "Wessis" und "Ossis" auf den Grund zu gehen. Mit dabei sind auch einige Prominente.



17.10.2019 - 12:49 Uhr von Timo Niemeier 17.10.2019 - 12:49 Uhr

Am 9. November 1989 ist die Berliner Mauer gefallen, das leitete endgültig die deutsche Wiedervereinigung ein. In diesem Jahr wird also 30 Jahre Mauerfall gefeiert: ProSieben nimmt das zum Anlass für eine rund dreistündige Dokumentation. Am Dienstag, den 5. November, nimmt man zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr die Doku "Das #OstWestDing - Geboren am 9. November" ins Programm.

Darin will man den Klischees auf den Grund gehen, die rund um den "Westen" und den "Osten" teils nach wie vor herrschen. Waren die Menschen im Westen prüde und im Osten verrückt nach FKK? Um dieser, und noch weiteren Fragen auf den Grund zu gehen, begleitet man in der Doku sieben junge Berliner, die alle eins gemeinsam haben. Sie alle sind am 9. November geboren worden. Der Frage nach der Bedeutung von Ost und West gehen auch sechs Prominente auf den Grund. So standen für die Doku unter anderem auch Ex-Boxer Axel Schulz und Rapper Massiv vor der Kamera.

