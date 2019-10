25 Jahre nach erstem WM-Titel: RTL würdigt Schumi

© RTL / Lucas Gorys

Mitte November dreht sich bei RTL einen Abend lang alles um Michael Schumacher. Zur besten Sendezeit wird man eine Dokumentation über einen der bekanntesten deutschen Sportler zeigen, danach folgt eine Sonderausgabe von "Die 10".



17.10.2019 - 15:05 Uhr von Timo Niemeier 17.10.2019 - 15:05 Uhr

Am 13. November 1994 hat Michael Schumacher beim Großen Preis von Australien seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 gewonnen. Es war der Auftakt einer großen Karriere, die RTL lange begleitet hat und die dem Sender über viele Jahre hinweg Rekordquoten beschert hat. Anlässlich Schumis erstem WM-Titel beschäftigt sich RTL am 13. November dieses Jahres noch einmal ausführlich mit dem früheren Formel-1-Rennfahrer.

Um 20:15 Uhr nimmt man die Doku "Die Michael-Schumacher-Story" ins Programm. Aufgerollt wird darin noch einmal das Jahr 1994. Parallel zur sportlichen Chronologie will die Dokumentation unter anderem auch den Menschen Michael Schumacher zu dieser Zeit zeigen. Im Anschluss daran zeigt RTL ab 21:15 Uhr noch eine Sonderausgabe von "Die 10". Auch darin liegt der Fokus auf Michael Schumacher, es geht um dessen größte Momente.

