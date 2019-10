Schölermann steigt bei RTL-"Nachtschwestern" ein

© TVNOW/F. Pick

Derzeit entsteht die zweite Staffel der RTL-Medical "Nachtschwestern". Mit dabei ist auch Schauspielerin Jana Schölermann, die eine der Hauptrollen übernimmt. Vor mehr als 20 Jahren stand sie bereits für "Dr. Stefan Frank" vor der Kamera.



18.10.2019 - 08:26 Uhr von Alexander Krei 18.10.2019 - 08:26 Uhr

Neuzugang bei den "Nachtschwestern": Jana Schölermann übernimmt in der zweiten Staffel der RTL-Serie eine Hauptrolle. Soap-Erfahrung bringt die Schauspielerin reichlich mit, schließlich stand sie in der Vergangenheit für die "Verbotene Liebe" vor der Kamera. Aber auch so manchem RTL-Zuschauer dürfte sie bekannt sein: Bereits im Alter von zehn Jahren war sie bei "Dr. Stefan Frank" zu sehen.

Bei den "Nachtschwestern" schlüpft Schölermann nun in die Rolle der Nadine Thielemann. "Eine sehr spannende Rolle, denn Nadine hat es faustdick hinter den Ohren. Sie geht auch gerne mal über Leichen, um ihr Ziel zu erreichen", sagt die Schauspielerin über ihre Serienfigur. "Grundsätzlich möchte Nadine immer möglichst viel mit möglichst wenig Aufwand erreichen. Da kommt ihr die plötzliche Beförderung gerade recht. Denn so arbeitet sie auf derselben Station mit vielen attraktiven Junggesellen – mit Macht und Geld."

Die zweite Staffel der RTL-Medical wird derzeit von UFA Serial Drama in Berlin und Köln produziert und soll 2020 ausgestrahlt werden. Neben Schölermann, die nach der Hochzeit mit Thore Schölermann nun nicht mehr Kilka heißt, gehören unter anderem Mimi Fiedler, Ines Quermann, Sila Sahin, Oliver Franck, Marc Dumitru, Valerie Huber, Sarah Hannemann und Nassim Avat zum Ensemble der Serie.

Die erste Staffel war zwischen Ende April und Mitte Juli bei RTL zu sehen und verzeichnete im Schnitt fast zwei Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von etwa elfeinhalb Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

