Johann Lafer präsentiert neue Kochshow im ZDF

© ZDF/Ulrich Perrey

Ende des Jahres versucht es das ZDF mit einer neuen Kochshow am Samstagnachmittag. Dabei setzt der Sender auf Johann Lafer. In zunächst zwei Folgen von "Lafers Kochschule" lädt er Gäste zum vorweihnachtlichen Kochen und Backen ein.



22.10.2019 - 14:33 Uhr von Alexander Krei 22.10.2019 - 14:33 Uhr

Pünktlich zur Weihnachtszeit bringt das ZDF eine neue Kochshow mit Johann Lafer an den Start. Am Samstag, den 30. November läuft die erste Folge von "Lafers Kochschule" auf dem Sendeplatz um 15:15 Uhr. Darin treffen sich der Koch und seine Gäste zum Kochen und Backen von weihnachtlichem Gebäck und Festtags-Gerichten, wie es heißt.

Jeder bringt ein persönliches Lieblings-Rezept mit, das gemeinsam zubereitet wird, bevor anschließend in gemütlicher Runde zusammen gegessen und erzählt word. In der ersten Ausgabe geht es um Plätzchen und das Dessert. In der zweiten Ausgabe, die das ZDF zwei Wochen später ausstrahlt, bereiten Lafer und seine Gäste das Menü für die Festtage zu.

Produziert wird "Lafers Kochschule" von Bavaria Entertainment. Das Format löst das Magazin "Vorsicht, Falle!" ab, das derzeit wieder am Samstagnachmittag im ZDF zu sehen ist.

