MG RTL und G+J rücken noch etwas enger zusammen

Gruner + Jahr macht die Mediengruppe RTL Deutschland zum Partner seines Innovation Lab Greenhouse, die beiden Bertelsmann-Töchter arbeiten damit künftig auch in den Bereich Marktforschung und Produktentwicklung eng zusammen.



22.10.2019 - 14:19 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2019 - 14:19 Uhr

Das Innovation Lab Greenhouse von Gruner + Jahr testet seit 2015 nach eigenen Angaben "kreative Lösungen und digitale Innovationen" in den Bereichen Journalismus, Werbung und Technologie. Nun holt man die Mediengruppe RTL als Partner an Bord. Ziel der Zusammenarbeit sei es, so die beiden Unternehmen, mit "dem geballten Knowhow aus Print, Online, Video, Audio und AdTech Märkte und Zielgruppen intensiv zu erforschen sowie neue digitale Geschäftsmodelle und Produkte für beide Unternehmen zu entwickeln".

Im Zuge der Zusammenarbeit der beiden Bertelsmann-Töchter werden Eva Messerschmidt, Head of Innovation – Content & Products bei der Mediengruppe RTL, sowie Tim Adler, aktuell Head of Technology im Greenhouse, zu neuen Managing Directors des Greenhouse berufen. Messerschmidt übernimmt die Aufgabe zusätzlich zu ihrer bisherigen Rolle. Beide berichten an Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal & Kultur Mediengruppe RTL Deutschland, und Arne Wolter, Chief Digital Officer Gruner + Jahr. Der bisherige Greenhouse-Chef, Jens Uehlecke, hatte bereits im September neue Aufgaben außerhalb des Verlags übernommen.

Julia Reuter sagt: "Das Greenhouse ist ein herausragendes Beispiel, wie Innovationen innerhalb eines Unternehmens entstehen und sich zu erfolgreichen Produkten entwickeln können. Wir freuen uns sehr, dass wir dies nun zusammen weiter vorantreiben können. Die gemeinsame Arbeit am Greenhouse ist ein weiteres Beispiel, wie wir unsere Kräfte und Expertisen bündeln, um für die Menschen bestmögliche Inhalte und Produkte für Video, Print, Audio und Digital zu entwickeln."

Arne Wolter ergänzt: "Wir haben mit dem Greenhouse einen Ort geschaffen, an dem wir Ideen schnell auf Machbarkeit und Erfolg prüfen. Fünf Jahre später sind wir mächtig stolz – auf das wachsende Team, auf die Projekte, die erfolgreich realisiert werden, und auf den Beitrag, den das Greenhouse zur digitalen Transformation von G+J leistet. Und jetzt finden wir es natürlich großartig, dass auch die Mediengruppe RTL Lust hat, bei uns mitzuwirken, mit eigenen Projekten zu experimentieren und vom Innovationsgeist des Greenhouse zu profitieren."

