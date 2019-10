Kommunikator Herrgesell steigt bei WarnerMedia auf

© WarnerMedia

Meilensammeln deluxe: WarnerMedia benennt Oliver Herrgesell zu neuen Executive Vice President Communications für WarnerMedia Sales and International, wie Gerhard Zeiler am Dienstag in einer Memo an Mitarbeiter bestätigte.



22.10.2019 - 15:49 Uhr von Thomas Lückerath 22.10.2019 - 15:49 Uhr

Zuerst berichtete "Variety" über die Personalie, inzwischen bestätigte der Kommunikator selbst: Oliver Herrgesell rückt wie auch schon Gerhard Zeiler weiter auf bei WarnerMedia. Der bisher in London basierte Pressesprecher für Turner Broadcasting Systems International dürfte mit der neuen Aufgabe nicht mehr weit vom Gold Guest List-Status bei British Airways entfernt sein: Seine Arbeitszeit werde Herrgesell, früher selbst Journalist und später mit Gerhard Zeiler bei der RTL Group aktiv, zwischen den Hauptquartieren von WarnerMedia in London und New York aufteilen.

Chief Revenue Officer WarnerMedia & President von WarnerMedia International Networks

Teilen

Gerhard Zeiler, selbst inzwischen aufgestiegen zum, informierte die Mitarbeiter am Dienstag in einem Memo über die Beförderung seines langjährigen Pressesprechers: "Oliver verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Experte für Kommunikation und Lobbyarbeit und war bereits stellvertretender Leiter bzw. Leiter der Unternehmenskommunikation für große internationale Medienunternehmen. Wie Sie wissen, hat Oliver mich seit dem Frühjahr dieses Jahres bei allen Kommunikationsaufgaben für unsere neu geschaffene Geschäftseinheit unterstützt“, schrieb Zeiler.Oliver Herrgesell startete seine berufliche Laufbahn als Medienjournalist in Österreich und Deutschland, war u.a. Leiter des Medienressorts der "Berliner Zeitung" und stellvertretender Chefredakteur des "Stern" bevor er 1999 in die Kommunikation von Bertelsmann wechselte und 2006 als Kommunikationschef zur RTL Group ging, wo er mit CEO Gerhard Zeiler arbeitete und 2012 auch mit ihm zu Turner Broadcast International nach London wechselte.