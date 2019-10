Sat.1 Gold: Neues Welpen-Format mit Bendel ab November

© Sat.1 Gold

Bei Sat.1 Gold hat man einen Sendeplatz für das neue Tier-Format "Wunder auf 4 Pfoten" mit Moderator Jochen Bendel gefunden. Ende November ist die erste Staffel am Donnerstagabend zu sehen.



23.10.2019 - 15:22 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2019 - 15:22 Uhr

Auf den Screenforce Days im Sommer hat Sat.1 Gold eine Reihe neuer Tier-Formate angekündigt, darunter auch die Sendung "Wunder auf 4 Pfoten". Nun hat der Sender die Ausstrahlung der ersten Staffel in Aussicht gestellt. Am 28. November soll das Format demnach erstmals zu sehen sein, in den Wochen danach zeigt man die Folgen immer am Donnerstagabend. Dort laufen auch jetzt schon verschiedenste Tier-Formate.

In dem Format begleitet Moderator Jochen Bendel mit der Unterstützung von Verhaltensbiologin und Hundetrainerin Kate Kitchenham Welpen während ihren ersten 100 Tagen auf der Welt. Beim Sender verspricht man sich davon vor allem "starke Emotionen".

Unter dem Label "Die Pfotenretter" zeigt Sat.1 Gold schon heute einige Tier-Formate mit Jochen Bendel. Etwa "Haustier sucht Herz" und "Letzte Chance für 4 Pfoten" (gemeinsam mit Ehemann Matthias Bendel-Pridöhl) oder auch "Kleine Hunde großes Chaos" (Welpenerziehung gemeinsam mit Kate Kitchenham). Weitere Formate sind angekündigt.

