Keine neuen Staffeln: WDR trennt sich von drei Serien

Mit "Meuchelbeck" und "Phoenixsee" wollte sich das WDR Fernsehen im fiktionalen Bereich neues Profil verschaffen. Beim Publikum kamen die Serien zuletzt jedoch nicht an. Nun steht fest: Es gibt keine neuen Staffeln. Auch eine weitere Serie endet.



24.10.2019 - 16:39 Uhr von Alexander Krei

Seit fünf Monaten leitet Alexander Bickel den Bereich Fernsehfilm, Kino und Serie beim WDR, der nach der Freistellung von Gebhard Henke mehr als ein Jahr lang gewissermaßen führungslos gewesen ist. Nun hat Bickel seine ersten programmlichen Entscheidungen getroffen, die die Serien im WDR Fernsehen betreffen. Alle drei Projekte, die unter seinem Vorgänger entstanden sind, gehen nicht weiter. Das Aus betrifft "Meuchelbeck", Phoenixsee" und die "Schnitzeel"-Reihe.

"Nachdem die Serien im ersten Halbjahr gelaufen sind, haben wir uns relativ viel Zeit genommen, um die Resonanz von Zuschauern und Öffentlichkeit sehr genau zu betrachten und uns gemeinsam mit den Kreativen auseinanderzusetzen, welche Schlüsse wir daraus ziehen", sagte Bickel im Interview mit DWDL.de. "Mit Blick auf die 'Schnitzel'-Serie sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass die Geschichte auserzählt ist. Bei 'Phoenixsee' hat es ebenso wie bei 'Meuchelbeck' einen deutlichen Zuschauerrückgang im Vergleich zur ersten Staffel gegeben. Das ist schade und bedauerlich, müssen wir aber akzeptieren. Aus diesem Grund werden wir die Produktionen nicht fortsetzen und neue Ideen angehen."

Insbesondere "Meuchelbeck" und "Phoenixsee" waren Teil einer Serien-Offensive, die der WDR vor rund vier Jahren ausgeerufen hatte. Doch auch unter Bickels Führung will der WDR in Zukunft in eigene Serien fürs Dritte Programm investieren. "Ich bin überzeugt davon, dass der WDR eine 'fiktionale Adresse' im Dritten braucht", so der neue Fiction-Chef. "Da haben wir nun einige Learnings gesammelt, wie es nicht funktioniert, aber auch Erkenntnisse gewonnen, was man anders machen kann. Die kurzen Staffeln hatten den Nachteil, dass die Serien beendet waren, bevor die Zuschauer sie überhaupt finden konnten. Wir suchen deshalb nach einem Modell, das sich auf Strecke bringen lässt."

Daneben stelle sich die Frage, "ob es eine Idee gibt, die vergleichbar ist mit dem, was der NDR mit dem 'Tatortreiniger' oder der BR mit 'Hindafing' erreicht hat", sagte Bickel zu DWDL.de. "Das sind spannende Programme, die auch non-linear sehr erfolgreich sind."

