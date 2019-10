"Dogs 24/7": Pluto TV bringt Hunde-Channel an den Start

© Pluto TV

Viacoms werbefinanzierter Streamingdienst Pluto TV hat den Start eines neuen Channels angekündigt. "Dogs 24/7" soll sich rund um die Uhr mit Hunden beschäftigen, los geht’s noch in dieser Woche.



24.10.2019 - 11:19 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2019 - 11:19 Uhr

Der Channel Dogs 24/7 ist ab dem kommenden Freitag, den 25. Oktober, bei Pluto TV zu empfangen. Pluto TV ist der kostenlose, werbefinanzierte Streamingdienst von Viacom. Bei Pluto TV Dogs 24/7 sind Filme, Dokus und virale Videos rund um Hunde zu sehen. Viacom startet den Sender in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien. Zum Auftakt hat man einen langen Marathon des Formats "Puppy Time" angekündigt.

Das einstündige Format ist zum Start des Senders zu sehen und läuft dann drei Tage lang durch - erst am 28. Oktober will Dogs 24/7 seinen Zuschauern ein anderes Programm zeigen. Begleitet werden in "Puppy Time" Welpen bei ihren ersten Schritten auf der Welt. Ein weiteres Format, das beim Channel zu sehen sein wird, ist unter anderem "The Adventures of RoboRex".

"Was gibt es Besseres, als sich zurückzulehnen und zu genießen, mit einem eigenen Kanal für unsere besten Freunde, der rund um die Uhr Unterhaltung für Jung und Alt bietet. Mit ‘Puppy Time’, das auf unserer Plattform seine Free-TV-Premiere feiert, haben wir ein weiteres Leckerli im Gepäck", sagt Olivier Jollet, Managing Director Europe bei Pluto TV. "Die erste Free-TV-Premiere auf Pluto TV beweist, dass unser Content-Angebot in den europäischen Märkten kontinuierlich wächst. So kommen wir unserem Ziel noch einen Schritt näher: Entertain the Planet."

