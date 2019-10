Kündigung: "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller muss gehen

© RTLzwei

Filmpool trennt sich von dem Laiendarsteller Sandy Fähse, der seit 2014 als "Leon" in der RTLzwei-Soap "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen gewesen ist. Die Produktionsfirma spricht von einem Verstoß gegen den Arbeitsvertrag.



25.10.2019 - 11:49 Uhr von Timo Niemeier 25.10.2019 - 11:49 Uhr

Fans von "Berlin - Tag & Nacht" müssen sich darauf einstellen, dass Leon aka. Sandy Fähse die Serie bald verlässt. Wie die zuständige Produktionsfirma Filmpool mittlerweile nämlich bestätigt hat, habe man sich von dem Laiendarsteller getrennt. Zuerst hatte "TV Movie" über das Zerwürfnis berichtet. Demnach sei der Abgang ziemlich plötzlich erfolgt: So habe es erst einmal eine eintägige Drehpause gegeben, um die Drehbücher anzupassen.

Auf der Webseite der Programmzeitschrift wird ein Filmpool-Sprecher mit folgenden Worten zitiert: "Wir haben uns mit sofortiger Wirkung von Sandy Fähse getrennt, weil er [...] gegen seinen Arbeitsvertrag verstoßen hat. Eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ist daher leider unzumutbar für uns geworden." Worin genau der Verstoß bestanden haben soll, ist unklar. Gegenüber DWDL.de wollte sich Filmpool nicht näher zu den Geschehnissen äußern.

Fähse selbst äußerte sich inzwischen auch via Instagram zur Kündigung und bestätigte diese. Gleichzeitig sagte er, er kenne die Gründe dafür nicht - ihm sei kein Grund für die Kündigung genannt worden. Ob das nun das Ende für seine Figur Leon sei, könne es nicht mit Sicherheit sagen. In der kommenden Woche trifft man sich laut Aussage Fähses vor Gericht. "Ich hoffe, dass die Reise noch nicht vorbei ist", so der Schauspieler.

Teilen