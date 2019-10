ProSieben setzt beim "Ding des Jahres" auf Kontinuität

© ProSieben/Willi Weber

Auch 2020 wird ProSieben wieder das "Ding des Jahres" suchen, nun hat man erste Details zur dritten Staffel bekanntgegeben. Beim sogenannten "Kompetenzteam" gibt es derweil keine Veränderungen, hier setzt man auf Kontinuität.



28.10.2019 - 10:36 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2019 - 10:36 Uhr

Fans von "Das Ding des Jahres" müssen sich bei der kommenden Staffel auf wenig neues Personal vor der Kamera einstellen. Wie ProSieben nun nämlich bestätigt hat, wird man auch 2020 auf das bewährte "Kompetenzteam" bestehend aus den beiden Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt, sowie Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog und Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer setzen. Moderiert wird die Show erneut von Janin Ullmann.

ProSieben setzt damit auf Kontinuität. Eine kleine Überraschung ist es aber schon, dass Cramer erneut mit an Bord ist. Sie hatte den Erotik-Shop Amorelie, der inzwischen zu ProSiebenSat.1 gehört, zwar gegründet und wird ihn auch noch bis Ende des Jahres leiten, dann hört sie als Geschäftsführerin aber auf. Ihr Abschied ist erst vor einigen Tagen bekannt geworden, Cramer will "ihren Horizont erweitern und Neues lernen". Mit 2,18 Prozent bleibt sie aber nach wie vor an Amorelie beteiligt, zudem ist sie künftig im Beirat des Unternehmens aktiv.

Beim "Ding des Jahres" nimmt Cramer gemeinsam mit Gercke, Winterscheidt und Moog die Erfindungen der Kandidaten unter die Lupe und gibt ihr Urteil ab. Danach kann das Publikum abstimmen, welche von zwei Erfindungen das Duell gewinnt. Der Sieger der Show erhält am Ende 100.000 Euro. Die neuen Ausgaben der dritten Staffel werden im November an mehreren Tagen in Köln aufgezeichnet, Ausstrahlungstermine gibt es noch nicht. Erfunden wurde die Show bekanntlich von Stefan Raab.

Die erste Staffel erreichte 2018 im Schnitt noch 11,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, dieses Jahr war es rund ein Prozentpunkt mehr. 2019 wechselte die Show aber auch vom Samstag- auf den Dienstagabend. Rund eineinhalb Millionen Menschen haben in diesem Jahr im Schnitt die sechs Ausgaben der Erfindershow gesehen. Produziert wird "Das Ding des Jahres" von RaabTV.

