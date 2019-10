Tschechischer Milliardär kauft Sendergruppe von AT&T

© CME

Der tschechische Milliardär und Chef des Investmentunternehmens PPF, Petr Kellner, hat von AT&T die Mediengruppe Central European Media Enterprises (CME) übernommen. Dafür legte der Unternehmer eine stattliche Summe auf den Tisch.



AT&T bereinigt sein Portfolio und hat nun seinen Anteil an der osteuropäischen Senderkette CME an den tschechischen Milliardär Petr Kellner verkauft. Das gab PPF, der Investmentkonzert von Kellner, am Montag bekannt. CME betreibt rund 30 Sender in Tschechien, Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und in Slowenien. Sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei gehören schon heute die bislang größten kommerziellen Sender zu CME.

Kellner, dessen Vermögen auf rund 15 Milliarden Dollar geschätzt wird, legt für CME rund 2,1 Milliarden Dollar auf den Tisch. AT&T hielt bislang 64 Prozent der Stammaktien des Unternehmens, kontrollierte gleichzeitig aber 75 Prozent der Vorzugsaktien. PPF ist eine der größten Investmentgruppen in Mittel- und Osteuropa und vor allem im Banken- und Versicherungswesen sowie in den Bereichen Telekommunikation, Energie und Immobilien aktiv. Jetzt also auch ein großer Aufschlag im Mediensektor.

Dem Deal zustimmen müssen jetzt noch die Europäische Kommission sowie die verschiedenen Kartellbehörden, in denen CME aktiv ist. Petr Kellner selbst sagt zum Kauf der Sendergruppe: "Die Akquisition von CME mit seinen Medienressourcen in fünf europäischen Ländern wird unsere Telekommunikationsaktivitäten in Mittel- und Osteuropa ergänzen und weiter stärken. Wir wollen die natürlichen Synergien zwischen der Erstellung von Inhalten und ihrer Verbreitung nutzen, um unser Telekommunikations- und Mediengeschäft weiterzuentwickeln." Gleichzeitig verspricht der Milliardär, keine "wesentlichen Änderungen" am CME-Geschäft vornehmen zu wollen. Die Gruppe sei eine "gesunde und gut geführte Organisation."

