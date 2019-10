El Cartel Media steigt ins Influencer-Management ein

© El Cartel Media/Gerhard Putz

Eine ehemalige "Love Island"-Kandidatin ist die erste Influencerin, die El Cartel Media über das neue Label "La Familia Artists" unter Vertrag genommen hat. Der Vermarkter will mit dem Influencer-Marketing sein Angebot für den Werbemarkt ausbauen.



28.10.2019 - Alexander Krei

Der RTLzwei-Vermarkter El Cartel Media agiert ab sofort auch als Influencer-Management. Unter dem Namen "La Familia Artists" will das Unternehmen fortan Talente exklusiv an sich binden. Den Anfang macht die 24-jährige Melissa, die jüngst an der RTLzwei-Show "Love Island" teilnahm und inzwischen mehr als 400.000 Follower zählt - gestartet war sie mit gerade mal 300. Mit weiteren jungen Talenten sei man im Gespräch.





"Influencer sein heißt, nahe bei den Fans zu sein, Menschen mit viel Gefühl und Spaß für eine Sache oder das Leben zu begeistern", so Stephan Karrer, der seit einigen Monaten bei El Cartel Media die Geschäfte führt. "'La Familia Artists' soll jungen Talenten helfen, ihre Geschichten optimal zu erzählen. Und mit ihrer Hilfe wollen wir auch die Geschichten unserer Kunden neu und überraschend erzählen."

"La Familia Artists" betont das "faire und partnerschaftliche Verhältnis", das man zu seinen Influencern aufbauen will. Künstler wie Werbekunden sollen "von den zahlreichen Touchpoints mit den Zielgruppen, die RTLzwei bietet" profitieren. Da geht von TV-Formaten, über YouTube- und Social-Media-Kanäle bis zu Events und dem Label El Cartel Music.

Ziel sei es, junge Künstler "bestmöglich in ihrem kreativen Schaffen zu unterstützen und damit zu idealen Partnerinnen und Partnern für innovative Markenkommunikation zu machen", wie es heißt.



