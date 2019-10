Kabel Eins will RTL mit Herz-Operation zuvorkommen

© kabel eins

Im Laufe der Saison will RTL bekanntlich eine Herz-Operation live übertragen. Jetzt könnte Kabel Eins dem Sender zuvorkommen: Dort soll bereits in der nächsten Woche eine ähnliche OP gezeigt werden, wie Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus jetzt ankündigte.



30.10.2019 - 15:56 Uhr von Alexander Krei 30.10.2019 - 15:56 Uhr

Deutsche TV-Macher haben in den vergangenen Monaten vermehrt das Live-Fernsehen wieder für sich entdeckt, um sich von den Angeboten der Streaming-Konkurrenz absetzen zu können. Selbst Kabel Eins experimentiert inzwischen verstärkt mit dem Echtzeit-Gefühl - etwa in Form von "Achtung Kontrolle aktuell" oder der Live-Übertragung eines Einsatzes der Bundespolizei. In wenigen Tagen wird der Sender kurzfristig sogar eine Herz-OP zeigen.

Nach der ersten Staffel der Doku-Reihe "Die Klinik" hätten die Überlegungen begonnen, wie das Format noch intensiver erzählt werden könne, kündigte Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus im Interview mit DWDL.de an. "Dabei entstand die Idee, eine Operation in Echtzeit zu zeigen. Das Uniklinikum Münster, das im Mittelpunkt der neuen Staffel steht, hat sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, eng mit uns zusammen zu arbeiten."

Im Anschluss an die Primetime-Folge von "Die Klinik" soll am Donnerstag, den 7. November um 22:15 Uhr gezeigt werden, wie ein Patient, der zuvor in der Sendung begleitet wurde, am offenen Herzen operiert wird. Dass man die OP erst am späten Abend zeigen wird, habe nichts mit Gründen des Jugendschutzes zu tun, versichert Rasmus, "dennoch wollen wir den Zuschauern diese expliziten Bilder nicht kurz nach dem Abendessen zumuten".

Gezeigt wird quasi alles - von der Öffnung des Brustkorbes mit einer elektrischen Säge, über das Auslagern des Blutkreislaufes in eine Herz-Lungen-Maschine das dem Stilllegen des Herzens mit Hilfe einer Kalium-Injektion bis hin zum Austausch der verkalkten Herzklappe. Zum Einsatz kommen zwei Kamerasysteme, bestehend aus insgesamt 14 Kameras, die jeden Handgriff der Ärzte und des Teams dokumentieren und sind auch bei den Aufklärungsgesprächen mit dem Patienten und dem Einleiten der Narkose dabei.

Die Pläne des Senders sind insofern pikant, weil RTL bereits vor wenigen Monaten angekündigt hat, ebenfalls eine Herz-OP zeigen zu wollen - anders als Kabel Eins sogar live. Ein Termin steht hierfür bislang noch nicht offiziell fest. Nach DWDL.de-Informationen könnte die Übertragung aber ebenfalls noch im November erfolgen. Als Reaktion auf die RTL-Planungen will Marc Rasmus die Operation bei Kabel Eins aber nicht verstanden wissen. "Unsere Idee ist aus unserem Programm heraus entstanden – zu einem Zeitpunkt, als von den Plänen der Kollegen noch nichts bekannt war", so Rasmus zu DWDL.de.

Das gesamte Interview mit Kabel-Eins-Chef Marc Rasmus lesen Sie am Donnerstag bei DWDL.de.

