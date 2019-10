Viacom geht weltweite Partnerschaft mit Facebook ein

© Viacom

Neben vielen anderen Medienkonzernen wird auch Viacom künftig Inhalte für Facebook Watch produzieren. Deutschland ist von dem Deal zwar noch ausgenommen, für das deutsche Publikum übersetzt man aber immerhin die Formate aus Großbritannien.



29.10.2019 - 16:29 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2019 - 16:29 Uhr

Langsam aber sicher trauen sich immer mehr Medien, Inhalte für Facebook Watch zu produzieren. Erst kürzlich kündigte Facebook eine große Offensive seiner Video-Plattform an (DWDL.de berichtete). Nun ist Viacom Digital Studios International eine Partnerschaft mit dem Social Network eingegangen und wird ebenfalls Inhalte für Facebook Watch herstellen. Produziert werden Formate in Europa, Asien und Lateinamerika.

Im europäischen Raum wird allerdings erst einmal Großbritannien zum Zug kommen. So soll MTV UK einige Short-Form-Inhalte bereits erfolgreich etablierter Formate herstellen. Bei "Geordie More" und "Geordie OGs" handelt es sich um Spin-Offs von "Geordie Shore" und bei "JTOU: What Was I Inking?" werden Menschen begleitet, die sich zuvor bei "Just Tattoo of Us" ein Tattoo haben stechen lassen.

Diese Inhalte aus UK sollen auch für die deutschen User zugänglich gemacht werden, weshalb sie übersetzt werden. Lokalisierte Versionen der Formate sind auch für Spanien und Frankreich geplant. Eigenständige Facebook-Watch-"Originals" sind hierzulande derzeit nicht geplant, schon jetzt wertet Viacom aber lokal produzierte Formate auf der Video-Plattform aus.

