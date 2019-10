Maren Kroymann wird mit der Rose d'Or ausgezeichnet

© Radio Bremen - M. Knickriem

Wenn Anfang Dezember in London die Rose d'Or verliehen wird, dann steht eine deutsche Gewinnerin bereits fest: Maren Kroymann erhält den Lifetime Achievement Award. Zuletzt feierte sie Erfolge mit der nach ihr benannten Sketchcomedy im Ersten.



30.10.2019 - 17:21 Uhr von Alexander Krei 30.10.2019 - 17:21 Uhr

Für ihre ARD-Sketchcomedy hat Maren Kroymann bereits zahlreiche Preise entgegengenommen, nun kommt ein weiterer hinzu: Wie jetzt bekannt wurde, wird die Schauspielerin am 1. Dezember in London mit dem Lifetime Achievement Awar der Rose d'Or ausgezeichnet. "Ich bin überwältigt und geplättet, dass ich eine der wichtigsten internationalen Fernsehauszeichnungen erhalte", sagte Kroymann. "Es bewegt mich unglaublich, dass meine Arbeit über all die Jahre damit gesehen und anerkannt wird. Diese Würdigung bedeutet mir sehr viel."





ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber: "Die Goldene Rose für Maren Kroymann oder: 70 ist verdammt sexy. Maren Kroymann saß auf eine gewisse Weise immer zwischen den Stühlen. Liebte früher Männer, dann Frauen. Die Feministin legt sich ohne Vorbehalte mit allen an, die sie für kritikwürdig hält - sehr zum Missfallen einiger Feministinnen." Heute arbeite sie mit jungen Kreativteam zusammen und erreiche eine Qualität der Beiträge, "die diese 'alterslos' erscheinen lässt", so Schreiber weiter. "Mit 70 ist eben noch lange nicht Schluss! Gratulation von Herzen"."

Eine neue "Kroymann"-Folge steht übrigens seit diesem Mittwoch in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Im Ersten wird diese am Donnerstag um 23:30 Uhr zu sehen sein.

Teilen