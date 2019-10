Erster ProSieben-Film seit 7 Jahren kommt im Dezember

© ProSieben/André Kowalski

Schon vor einiger Zeit hat ProSieben angekündigt, wieder verstärkt in deutsche Fiction investieren zu wollen. Nun steht mit "Schattenmoor" der erste eigenproduzierte Film seit sieben Jahren an. Bei der Ausstrahlung geht man ungewöhnliche Wege…



31.10.2019 - 08:00 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2019 - 08:00 Uhr

ProSieben wird am Mittwoch, den 11. Dezember, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr seinen eigenproduzierten Film "Schattenmoor" ausstrahlen, das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Es ist der erste Aufschlag von ProSieben in diesem Bereich seit sieben Jahren, Talpa Germany Fiction hat den Streifen produziert. Und weil das für den Sender etwas besonderes ist, hat man sich auch bei der Ausstrahlung etwas ausgedacht - sowohl im TV als auch online.

So wird man "Schattenmoor" bereits Anfang Dezember auf einem prominenten Sendeplatz anteasern. Am 1. Dezember sind, im Anschluss an den Sonntags-Blockbuster, gegen 23 Uhr die ersten 17 Minuten des Films bei ProSieben zu sehen. Wer wissen will, wie die Geschichte weiter geht, muss sich noch zehn Tage gedulden - oder kann seinen Durst online stillen. Denn ab dem 1. Dezember wird der Mystery-Thriller häppchenweise auch auf der Webseite zum Film veröffentlicht. Acht Tage lang gibt es dort neue Episoden zu sehen - das Finale allerdings nicht. Das läuft dann erst am 11. Dezember bei ProSieben und damit im linearen TV.

Das ist eine durchaus ungewöhnliche Herangehensweise. Doch bei ProSieben will man offensichtlich mit allen Mitteln auf den eigenproduzierten Film hinweisen. "ProSieben will seinen Zuschauern immer wieder neue Erzählformen anbieten", sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. "Zum ersten Mal seit sieben Jahren zeigt ProSieben einen eigenproduzierten Spielfilm – zum ersten Mal überhaupt kreiert ProSieben ein Event dieser Art im TV und online. Der ProSieben Kosmos rund um ‚Schattenmoor‘ bietet Zuschauern wie Usern ein einzigartiges Seherlebnis. Gänsehaut garantiert."

Und so beschreibt der Sender inhaltlich seinen Film: Schlangen im Schrank. Blutiges Wasser im Waschbecken. Gesichtslose Verfolger. Steht Emma Müller (Caroline Hartig) im Zentrum einer tödlichen Verschwörung? Oder ist alles ein höllischer Spuk? Ein blutroter Countdown an ihrem Internat bringt Emma fast um den Verstand. Im Film zu sehen sein werden neben Hartig unter anderem auch Max von Thun und Timur Bartels.

