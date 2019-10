RTLzwei: Neue Doku-Reihe über Gläubiger und Schuldner

© RTLzwei

Unter dem Titel "Deutschland - Deine Schulden" hat RTLzwei eine neue Doku-Reihe angekündigt. In dem Format will man Schuldner sowie Gläubiger begleiten und auch aufzeigen, welche Auswirkungen Privatinsolvenzen haben.



31.10.2019 - 11:11 Uhr von Timo Niemeier 31.10.2019 - 11:11 Uhr

Fast sieben Millionen Menschen in Deutschland sind überschuldet. RTLzwei nimmt das jetzt für ein neues Format zum Anlass und zeigt am 19. November erstmals ab 20:15 Uhr das neue "Deutschland - Deine Schulden". Auf dem etablierten Sozialdoku-Sendeplatz am Dienstagabend geht es vier Wochen lang um Geld-Themen: Begleitet werden Verbraucher, die in der Privatinsolvenz stecken. Hinzu kommt die Perspektive von Schuldnerberatern, Gerichtsvollziehern und Inkassobetreibern. Produktionsfirma ist Good Times.

Darüber hinaus hat RTLzwei nun auch die zweite Staffel seiner Doku-Reihe "Hier & Jetzt" angekündigt. In drei neuen Ausgaben begleitet man insgesamt sechs sterbenskranke Menschen, die trotz dessen einen unbändigen Lebenswillen haben. Los geht’s mit der neuen Staffel am 20. November, die Folgen sind immer mittwochs ab 21:15 Uhr zu sehen. Die ersten zwei Ausgaben der Reihe holten Ende 2018 jeweils mehr als acht Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe.

