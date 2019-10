Wiele geht zu KKR: Axel Springer verkleinert Vorstand

© Axel Springer

Axel Springer hat eine Verkleinerung seines Vorstands angekündigt. So scheidet Andreas Wiele im kommenden Jahr nach fast 20 Jahren aus der obersten Führungsetage des Verlags aus. Er arbeitet künftig für KKR und will sich als Investor etablieren.



Der Umbau beim Medienhaus Axel Springer geht weiter in einem hohen Tempo voran: Nachdem zuletzt der Abgang von Nikolaus Blome bekannt geworden war, verlässt nun auch eine Etage darüber ein langjähriger Manager den Verlag. So wird Andreas Wiele Springer Ende Mai des kommenden Jahres verlassen, er gibt dann nach rund 20 Jahren sein Vorstandsmandat ab. Man trenne sich "im besten gegenseitigen Einvernehmen", heißt es vom Verlag.

Wiele ist seit Oktober 2000 Mitglied im Vorstand des Unternehmens, während dieser Zeit verantwortete er viele Ressorts. Zunächst waren es die Bereiche Internationales und Zeitschriften, dann zusätzlich das Segment Elektronische Medien, gefolgt von der Verantwortung für die "Bild"-Gruppe und die Zeitschriften. Seit 2014 ist er Vorstand Classifieds Media, die für mehr als 60 Prozent des Konzernergebnisses stehen. Bis 2018 war er zudem verantwortlich für den Bereich Marketing Media und CEO von Axel Springer Digital.

2020 geht Wiele zu KKR, dort wird er Mitglied im weltweiten Senior Advisory Board. Darüber hinaus will er sich als Unternehmensgründer und Investor etablieren, heißt es in einer Pressemitteilung von Springer. Wiele selbst sagt zu seinem Springer-Abschied: "Ich bin dankbar, dass ich über so einen langen Zeitraum ein Unternehmen mitgestalten durfte, bei dem ich nie nur Manager war, sondern dessen Werten und Menschen ich mich immer tief verbunden fühlte. Nun bin ich im richtigen Alter und besitze die erforderlichen Erfahrungen, um in einem neuen Betätigungsfeld mit voller unternehmerischer Verantwortung und Selbständigkeit neu durchzustarten."

Der Medienkonzern nutzt Wieles Abgang unterdessen, um den Vorstand zu verkleinern. Wieles Aufgaben werden künftig unter den bestehenden Vorstandsmitgliedern verteilt. Stephanie Caspar, Vorstand News Media National und Technology, kümmert sich spätestens ab dem 1. Juni auch um die AVIV-Gruppe. Hierzu gehören im Wesentlichen die Immobilienangebote und das israelische Kleinanzeigenportal Yad 2. Gleichzeitig übernimmt Jan Bayer, Vorstand News Media International, zusätzlich die Zuständigkeit für die StepStone-Gruppe. Zuvor waren diese Bereiche im Segment Classifieds Media gebündelt.

Ralph Büchi, Aufsichtsratsvorsitzender der Axel Springer SE, sagt dazu: "Mit der Neuzuordnung unseres Kerngeschäftsfeldes Classifieds Media bei Stephanie Caspar und Jan Bayer in einem künftig kleineren Vorstandsteam sind wir für die vor uns liegenden Herausforderungen bestens aufgestellt." Springer-CEO Mathias Döpfner ergänzt: "Seit fast 30 Jahren kenne ich Andreas Wiele und habe somit fast mein gesamtes Berufsleben in enger und freundschaftlicher Zusammenarbeit mit ihm verbringen dürfen. Seine uneingeschränkte Integrität und Loyalität, seine Fachkompetenz und sein Erfolgswille und immer wieder seine Offenheit, auch mutig neue Wege zu gehen, werde ich sehr vermissen."

