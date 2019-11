Chartshow macht Pause: MTV spart sich die "Top 100"

© MTV

Die aktuellen Charts finden bei MTV fortan nicht mehr in einer eigenen Show statt. Vor wenigen Tagen lief die vorerst letzte Ausgabe der "MTV Top 100". Zuletzt hatte der Musiksender im Rahmen der Sendung mit Moderationen im Hochkant-Format experimentiert.



01.11.2019 - 12:38 Uhr von Alexander Krei 01.11.2019 - 12:38 Uhr

Der Musiksender MTV schickt seine Chartshow offiziell in eine Pause. Schon vor wenigen Tagen lief die letzte Ausgabe der "MTV Top 100". Einen entsprechenden "Quotenmeter"-Bericht bestätigte ein Sendersprecher am Freitag auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de. Warum es vorerst nicht weitergeht, ließ der Sender allerdings offen.

"Wir möchten weiterhin verstärkt in lokale Produktionen wie 'YO! MTV Raps' investieren und befinden uns aktuell schon in Vorbereitung weiterer Shows mit aktuellen und neuen Hosts und Gesichtern für MTV", heißt es in einem Statement. "Seit der Rückkehr ins Free-TV haben wir den Musikanteil immer weiter ausgebaut, inzwischen machen Musikinhalte mehr als 80 % des täglichen Programms aus. Teil dieses Prozesses ist auch, dass wir uns bestehende Eigenproduktionen genau anschauen und dann manchmal auch schwierige Entscheidungen treffen, ob und wie wir diese fortsetzen."

Mit Blick auf die "MTV Top 100" erklärte ein Sprecher, es stehe noch nicht fest, wann und wie die Sendung zurückkehren wird. Erst vor wenigen Monaten hatte MTV das Konzept überarbeitet und die Moderationen seither hochkant gefilmt. Diese sollten dadurch "den persönlichen Stil einer Insta-Story" erhalten, erklärte Senderchef Giovanni Zamai Ende April im Interview mit DWDL.de. "Das gibt der 'MTV Top 100' eine Natürlichkeit und Bindung, die unsere Chartshow deutlich aufwerten. Und die Ausspielung der Sendung beziehungsweise einzelner Ausschnitte in Social Media ist damit ein Kinderspiel."

Die mit dem Schritt verbundenen Hoffnungen haben sich in den vergangenen Monaten allerdings offenkundig nicht so recht erfüllt, wie das vorläufige Aus der Chartshow nahelegt.

