Netflix wirbt Kinder-TV-Managerin bei Super RTL ab

© Netflix/Super RTL/ZDF

Verstärkung aus Deutschland: Für den Ausbau des europäischen Kinder- und Familienangebots hat Netflix Janine Weigold engagiert. Zuletzt leitete sie das Kinderprogramm von Super RTL. Unterdessen hat Lucas Schmidt das Netflix-Originals-Team schon wieder verlassen.



04.11.2019 - 00:00 Uhr von Torsten Zarges 04.11.2019 - 00:00 Uhr

Der zunehmende Wettkampf der Streaming-Plattformen wird in verschiedenen Disziplinen ausgefochten. Neben den Serien und Filmen für erwachsene Abonnenten gerät dabei verstärkt das Kinderprogramm ins Blickfeld. Netflix gibt an, dass rund 60 Prozent seiner weltweiten Abonnenten jeden Monat auf Angebote aus dem Segment Kids & Family Content zugreifen. Da scheint es nur logisch, dass man sich angesichts des bevorstehenden Starts von Disney+ gerade im Buhlen um die jüngsten VoD-Nutzer herausgefordert fühlt.

Nachdem Netflix im US-Markt in den vergangenen Monaten bereits massiv in Personal und zusätzliche Eigenproduktionen fürs Kinder- und Familienprogramm investiert hat, setzt sich die Offensive nun auch in Europa fort. Dabei soll Verstärkung aus Deutschland helfen, die Netflix beim Kindersender Super RTL abgeworben hat: Janine Weigold nimmt am heutigen Montag in Amsterdam ihren Dienst als Manager Kids & Family Content EMEA auf, wie ein Netflix-Sprecher dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

Weigold gilt in der Branche als eine der kompetentesten Entscheiderinnen des europäischen Kinderfernsehens. Bei Super RTL war sie seit November 2014 als Head of Children's Content und Leiterin der Redaktion Daytime für die Auswahl, Entwicklung und Koproduktion aller Serien und Magazine verantwortlich, die sich an die Zielgruppe der 3- bis 13-Jährigen richten. Davor war sie neun Jahre lang für Viacom tätig, zuletzt als Vice President Acquisitions, Development & Productions, Nickelodeon Northern Europe. In dieser Position leitete sie den Programmeinkauf und die lokalen Produktionen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Skandinavien, Benelux und Polen.

Derweil hat ein anderer Deutscher die Streaming-Plattform schon wieder verlassen: Lucas Schmidt, der als Director Content, International Originals für deutsche Netflix-Serien zuständig war, ist kurz vor dem geplanten Umzug des Originals-Teams von Amsterdam nach Berlin aus dem Unternehmen ausgeschieden. Auch diese Personalie bestätigte Netflix auf DWDL.de-Nachfrage. Schmidt selbst teilte DWDL.de mit, er habe seine Tätigkeit zum 31. Oktober "im besten beiderseitigen Einvernehmen" beendet.

Schmidt stand damit nur ein gutes Jahr in Diensten von Netflix, betreute in dieser Zeit u.a. die von Dennis Schanz geschriebene und von Komplizen Film produzierte Serie "Skylines". Laut Amsterdamer Flurfunk passten der langjährige ZDF-Mann und die bei Netflix herrschende Unternehmenskultur nur bedingt zusammen. Schmidt war zuvor über 20 Jahre Redakteur beim Kleinen Fernsehspiel des ZDF gewesen.

Über den Autor

Torsten Zarges ist seit 2013 Chefreporter des Medienmagazins DWDL.de. Stellt liebend gern Fragen – an deutsche Intendanten wie an US-Showrunner. Beruflich wie privat dreht sich bei ihm (fast) alles um Serien. Zitiert Selina Meyer: "Suck-up isn´t gonna fix a f***-up." E-Mail an Torsten Zarges

@zarges bei Twitter

Teilen