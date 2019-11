Wendler-Freundin geht wohl doch nicht ins Dschungelcamp

© RTL / Stefan Gregorowius

Eigentlich sollte Laura Müller, Freundin von Schlagersänger Michael Wendler, ins Dschungelcamp ziehen. Wie die "Bild" nun berichtet, wird daraus nichts. Der Grund: Eine vom Sender geplante, andere Kandidaten der Show.



02.11.2019 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 02.11.2019 - 09:06 Uhr

Die Freundin von Michael Wendler, Laura Müller, wird Anfang des kommenden Jahres wohl nicht ins RTL-Dschungelcamp ziehen. Das berichtet nun jedenfalls die "Bild", die vor rund einem Monat über eben diesen angeblichen Einzug berichtet hatte. Nun heißt es in einem Bericht der Zeitung, dass Wendler und seine Freundin einen Rückzieher machen würden.

Der Grund ist laut "Bild" ein einfacher: Angeblich will man erfahren haben, dass RTL und die Produktionsfirma ITV Studios Germany auch mit Claudia Norberg über eine Teilnahme an der Show verhandelt haben. Norberg ist die Frau, mit der Wendler lange verheiratet war. Aus Sicht der Dschungel-Macher hätte das Aufeinandertreffen der Frauen also ganz bestimmt einen besonderen Reiz ausgemacht.

Michael Wendler soll das Ganze allerdings nicht so empfunden haben und laut "Bild" eine Auflösung des angeblich bereits unterschriebenen Vertrags gefordert haben. Oder eben den Nicht-Einzug seiner Noch-Ehefrau. Nun soll Claudia in den Dschungel ziehen und Laura nicht. RTL will sich wie immer nicht zu Spekulationen rund um die Sendung äußern und wird wohl wie immer erst wenige Tage vor dem Beginn der neuen Staffel die Teilnehmer bestätigen.

Offiziell ließ der Wendler zuletzt übrigens via Instagram verlauten, dass er seine aktuelle Freundin vor ähnlich schlechten Erfahrungen beschützen will, die er selbst 2014 erlebt habe. Damals war der Sänger Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Ein entsprechend vorliegendes Angebot habe man daher abgelehnt. In diesem Jahr war das Paar zusammen in der RTL-Sommershow "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen.

Teilen