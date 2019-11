Tele 5: FSK-18-Filme nicht mehr durchgängig in Mediathek

© Tele 5

Weil Tele 5 einen FSK-18-Film in seiner Mediathek rund um die Uhr zur Verfügung stellte, hagelte es Kritik. Nun reagiert der Sender: Künftig sind entsprechende Streifen nur noch ab dem späten Abend in der Mediathek abrufbar.



05.11.2019 - 13:09 Uhr von Timo Niemeier 05.11.2019 - 13:09 Uhr

Wenn es um den Jugendschutz geht, sind die linearen TV-Sendern einigen Regeln unterworfen. Bestimmte Inhalte dürfen nicht um 20:15 Uhr gezeigt werden oder die Sender müssen entsprechend schneiden. Im Netz sieht das aber schon ganz anders aus. Hier versucht man zwar, den Schutz von Jugendlichen via Labeling umzusetzen - dafür müssen auf den Endgeräten der Zuschauer bzw. User aber bestimmte Programme installiert sein. Das sind sie in der Regel aber nicht, weshalb oft auch FSK-18-Filme rund um die Uhr in den Mediatheken der Sender verfügbar sind.

So geschehen nun auch bei Tele 5, das den Horrorfilm "The Green Inferno" durchgängig in der Mediathek verfügbar machte. Daraufhin hagelte es Zuschauerkritik, daher reagiert der Sender nun und ändert seine Praxis. Künftig werden Filme, die als FSK 18 gelabelt wurden, nur noch zwischen 23 und 6 Uhr in der Mediathek zu sehen sein. Damit verzichte man zum Schutz der Jugend auf Einnahmen, heißt es vom Sender. Die neue Regelung betrifft übrigens nicht nur Horrorfilme, sondern auch einige Formate und Streifen aus dem Erotik-Bereich.

Teilen