Divimove holt Yasmin Akay von Redseven Entertainment

© Divimove

Nach Stationen bei RTLzwei, Amazon Prime Video und Redseven Entertainment wechselt Yasmin Akay zu Divimove. Bei der RTL-Group-Tochter soll sie die strategische Beratung von Marken, Broadcastern und Plattformen im Video-Bereich verantworten.



06.11.2019 - 10:48 Uhr von Alexander Krei 06.11.2019 - 10:48 Uhr

Das zur RTL Group gehörende Online-Video-Unternehmen Divimove holt sich Verstärkung an Bord: Yasmin Akay ist künftig als Vice President Content Strategy am Berliner Standort tätig. In der neu geschaffenen Position soll sie die ganzheitliche strategische Beratung von Marken, Broadcastern und Plattformen im Video-Bereich verantworten. Gemeinsam mit ihrem Team übernimmt sie damit die Beratung von Kunden in über acht europäischen Märkten. Zuletzt war Akay bei Redseven Entertainment, Amazon Prime Video und RTLzwei tätig.





In ihrer neuen Funktion berichtet Akay fortan an CEO Tobias Schiwek. "Sie verfügt über ein ausgezeichnetes Gespür für neue Trends, versteht die Bedürfnisse unserer Kunden und hat ein tiefes Verständnis der relevanten Plattformen", so Schiwek. "In enger Zusammenarbeit mit unserer Kreation, der Entwicklung und Produktion, können wir mit Yasmins Strategie-Team unsere Philosophie des Audience Centric Storymaking für Sender, Marken und NGOs noch weiter stärken."

Akay: "Die Chance in Berlin bei einem europaweit aufgestellten und agilen Digitalunternehmen wie Divimove zu arbeiten, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Die Möglichkeit meine langjährige Erfahrung branchenübergreifend auf internationaler Ebene einzusetzen, überzeugte mich zum Standortwechsel. Ich freue mich riesig auf das neue Kapitel und darauf, gemeinsam mit meinem Team die Herausforderungen unserer Kunden in individuelle und crossmediale Content-Strategien zu übersetzen, die Menschen begeistern."



Teilen