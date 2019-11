Deutsche Welle darf wohl weiter aus Russland berichten

© DW

Zuletzt ist die Deutsche Welle ins Visier russischer Behörden geraten, sogar ein Entzug der Akkreditierung drohte. Das ist nun aber offenbar vom Tisch: Der russische Außenminister hat sich gegen einen Entzug der Arbeitserlaubnis ausländischer Medien ausgesprochen.



06.11.2019 - 15:14 Uhr von Timo Niemeier 06.11.2019 - 15:14 Uhr

Die Deutsche Welle (DW) darf wohl auch in Zukunft aus Russland berichten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich gegen ein vom Parlament vorgeschlagenes Verbot des Senders ausgesprochen. Er unterstütze Vorschläge zum Entzug der Arbeitserlaubnis ausländischer Medien nicht, erklärte Lawrow demnach am Mittwoch laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax.

Der Entzug der Akkreditierung drohte dem Sender zuletzt tatsächlich. Eine parlamentarische Untersuchung ist vor einigen Wochen zu dem Ergebnis gekommen, dass der Sender im Sommer zur Teilnahme an nicht genehmigten Protesten aufgerufen haben soll. Daher empfahl das Parlament den Behörden des Landes, gegen den Sender zu ermitteln. Der Rundfunkrat des Senders hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen.

