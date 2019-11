Funke bringt Bewegtbild-Portal Beauty TV an den Start

© Funke

Mit der neuen Plattform Beauty TV, die auf Tutorials und Experten-Interviews setzt, will Funke ab sofort im Bewegtbild-Bereich Fuß fassen. Über TV Plus, das auf Smart TVs von Samsung vorinstalliert ist, will man auch auf die großen Screens kommen.



06.11.2019 - 16:51 Uhr von Alexander Krei 06.11.2019 - 16:51 Uhr

Die Funke Mediengruppe investiert in Bewegtbild und hat jetzt die Plattform Beauty TV gestartet. Die Inhalte, die dafür entstehen, sind außerdem über einen eigenen YouTube-Channel und die Websites von "Myself", "Donna" und "Bild der Frau" sowie "TV Plus" abrufbar, das auf sämtlichen Smart-TVs von Samsung vorinstalliert ist. Zum Start stehen vier Sendungen mit rund drei Stunden Sendematerial online.

“Bewegtbild bietet tolle Möglichkeiten für besonders emotionalen Beauty-Content. Da wir als Redaktion auch inhaltlich hinter Beauty TV stehen, verbinden wir hier die Stärken des op­tischen Mediums TV mit der Kompetenz und Glaubwürdigkeit einer Magazin-Redaktion”, sagt Yvonne Beeg, die als Beauty Director bei Funke Lifesytle auch als Gesicht des neuen Angebots fungiert. Inhaltlich gibt's Tutorials rund um Make-Up, Trends und Hairdressing, aber auch Interviews mit Star-Visagistin und Influencern.

"Unsere Leserinnen schätzen die starken Marken 'myself', 'Donna' und 'Bild der Frau' unter anderem für die hohe Qualität unserer Beauty-Ressorts. Jetzt bringen wir als erster deutscher Verlag diese Expertise der Redaktionen via TV Plus auf den Big Screen", so Barbara Brehm, Geschäftsführerin Funke Lifestyle. Nun müssen nur noch die Werbekunden anbeißen. "Wir bieten jetzt völlig neue Möglichkeiten der Kundenintegration und echte 360-Grad-Kooperationen", so Daniela Sakowski, Geschäftsführerin des Funke-Vermarkters Media Impact.

Den Launch von Beauty TV will Funke mit einer Print- und Online-Kampagne bewerben.

