WDR macht neue Show mit Heinrich und von der Lippe

Der WDR unternimmt einen neuen Versuch, auf dem ehemaligen "Zimmer frei"-Sendeplatz am späten Sonntagabend eine neue Show zu etablieren. Ab Januar sollen es Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe mit "Nicht dein Ernst!" richten.



07.11.2019 - 10:52 Uhr von Alexander Krei 07.11.2019 - 10:52 Uhr

Seit dem Ende von "Zimmer frei!" sucht der WDR nach einem Nachfolge-Format für den Sendeplatz am späten Sonntagabend. Der gewünschte Erfolg blieb bislang allerdings aus - und so versucht sich der Sender im kommenden Jahr an einem weiteren Neustart, diesmal mit Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe.

Die beiden sollen in der neuen WDR-Show "Nicht ein Ernst!" ungeschriebene Regeln des Alltags verhandeln und zusammen mit einem prominenten Gast herausfinden, wie man sich in den kniffligsten Situationen am besten verhält und was so gar nicht geht. Geplant sind zunächst acht Folgen der "Dilemma-Show", so der Untertitel. Los geht's im Januar.

Persönliche Haltung und Anekdoten aus dem eigenen Leben seien gefragt, wenn Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe ihren jeweiligen Gast aus der Reserve locken wollen. Pointierte Einspielfilme und Sozialexperimente mit versteckter Kamera sollen die Grundlage für einen meinungsfreudigen Austausch in der Runde liefern. Bei "Nicht dein Ernst!" handelt es sich um eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit SEO Entertainment.

Sabine Heinrich wird in diesem Jahr auch erstmals an der Seite von Marco Schreyl in der WDR-Musikshow "Der beste Chor im Westen" zu sehen sein. Die neue Staffel ist ab dem 22. November um 20:15 Uhr zu sehen.

