Polizei prüft rechtliche Schritte gegen die "heute show"

© ZDF

In der "heute show" der vergangenen Woche ist in einer Bildmontage ein echter Polizist zu sehen gewesen - und der findet das gar nicht lustig. Nun prüfen sowohl die Polizei als auch der Beamte rechtliche Schritte, beim Sender versucht man zu beschwichtigen.



07.11.2019 - 10:29 Uhr von Timo Niemeier 07.11.2019 - 10:29 Uhr

Soll Cannabis legalisiert werden oder nicht? Mit dieser Frage hat sich in der vergangenen Woche auch Oliver Welke in der "heute show" über mehrere Minuten hinweg beschäftigt. Eingeblendet wurde irgendwann auch ein Bild eines Polizisten, der einer Frau einen Joint anzündet. Dabei handelt es sich um eine Bildmontage. "Die Polizei, dein Joint und Helfer" war darunter zu lesen. Blöderweise handelte es sich bei dem Bild aber um einen echten Polizisten aus Heilbronn, der es gar nicht so lustig fand, sich plötzlich in der Comedyshow wiederzufinden.

Wie die "Heilbronner Stimme" berichtet, sei der Polizist von der Verwendung des Fotos überrascht worden. Niemand vom Sender oder der zuständigen Produktionsfirma hat demnach vorher um Erlaubnis gefragt. "Kollegen haben mich kurze Zeit später darauf aufmerksam gemacht. Mittlerweile erreichen mich E-Mails und Anrufe von vielen Seiten", sagt der Polizeibeamte gegenüber der Zeitung. Für ihn als Polizeisprecher und auch persönlich sei das ganze eine unangenehme Situation.

Sowohl die Polizei als auch der betroffene Beamte selbst prüfen nun, ob und wenn ja welche rechtlichen Schritte möglich sind. Das kündigt der Polizist gegenüber der "Heilbronner Stimme" an. Beim Sender versucht man derweil zu beschwichtigen und erklärt: "In dem Beitrag ging es nicht darum, die Arbeit der Polizei oder sogar eine bestimmte Person herabzuwürdigen." Das Foto habe man einer Fotodatenbank entnommen und die satirisch überspitzte Bildmontage diene als Symbolfoto für die in der Sendung dargelegten These. Welke erklärte unter anderem, eine Legalisierung von Cannabis würde die Polizei entlasten. Die Szene findet sich nach wie vor in der Mediathek des ZDF und wurde nicht gelöscht.

Teilen