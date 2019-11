"Dancing on Ice" geht bei Facebook in die Verlängerung

© Sat.1/Marc Rehbeck

Mitte November startet die neue Staffel von "Dancing on Ice" in Sat.1. Nun hat der Sender angekündigt, dass es nach jeder Ausgabe eine After-Show bei Facebook zu sehen geben wird. Dort sollen die Teilnehmer ausführlich zu Wort kommen.



07.11.2019 - 11:00 Uhr von Timo Niemeier 07.11.2019 - 11:00 Uhr

ProSiebenSat.1 ist einer der wichtigsten Partner von Facebook, wenn es darum geht, das Video-Angebot Watch zu pushen. Nun hat Sat.1 ein neues Format angekündigt, das bei Facebook zu sehen sein wird. Wenn am 15. November die neue Staffel der Eislaufshow "Dancing on Ice" startet, gibt es im Anschluss an die jeweiligen Ausgaben nämlich bei Facebook eine After-Show.

Darin empfängt die Influencerin Theresia, die einst bei "Germany’s Next Topmodel" bekannt wurde und in diesem Jahr bei "Promi Big Brother" zu sehen war, die jeweils ausgeschiedenen Promis und Profis zum ersten ausführlichen Interview auf der Eisfläche. Gemeinsam mit "Dancing on Ice"-Juror Daniel Weiss spricht Theresia außerdem mit den Eistanzpaaren über ihre Tanz-Performances und die Bewertungen der Jury.

Theresia soll die Zuschauer zudem auf allen anderen Onlinekanälen hinter die Kulissen führen und die Promis auf Schritt und Tritt begleiten. Die "Dancing on Ice After-Show" wird nach der Live-Übertragung auf allen Digitalplattformen zur Show abrufbar sein.

An der neuen Staffel "Dancing on Ice" nehmen unter anderem Jenny Elvers, Nadine Angerer, Joey Heindle und Eric Stehfest teil. Während den Vorbereitungen auf die Show haben sich bereits einige Promis verletzt. Jenny Elvers etwa erlitt einen Rippenbruch, Jens Hilbert zog sich während des Trainings erst einen Ellenbogenbruch zu und prellte sich danach noch die Rippen.

Produziert wird "Dancing on Ice" von ITV Studios Germany. Die erste Staffel brachte es auf dem hart umkämpften Sonntagabend auf 9,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Am Freitagabend sollte in diesem Jahr etwas mehr drin sein. Als Juroren fungieren die zweifache Olympia-Siegerin Katarina Witt, Vox-"Löwin" und Tänzerin Judith Williams sowie Eiskunstlauf-Kommentator und Deutscher Meister Daniel Weiss. Moderiert wird die Show von Marlene Lufen und Daniel Boschmann.

