Universal TV zeigt US-Serie "Blood & Treasure" ab Januar

Die US-Abenteuerserie "Blood & Treasure" schafft es im kommenden Jahr ins deutsche Fernsehen, der Pay-TV-Sender Universal TV zeigt die erste Staffel ab Januar. Eine zweite Staffel wird bereits produziert.



07.11.2019 - 14:48 Uhr von Timo Niemeier 07.11.2019 - 14:48 Uhr

Universal TV hat den Start der US-Serie "Blood & Treasure" angekündigt. Die erste, 13 Folgen umfassende Staffel wird ab dem 1. Januar immer mittwochs um 21 Uhr in Doppelfolgen beim Bezahlsender zu sehen sein. In den USA feierte "Blood & Treasure" im Mai dieses Jahres bei CBS seine Premiere, der Sender hat bereits eine zweite Staffel bestellt.

Und darum geht’s in "Blood & Treasure": Mit einem gewaltigen Terroranschlag auf die Pyramiden von Gizeh meldet sich der totgeglaubte Terrorist Karim Farouk (Oded Fehr) eindrucksvoll zurück. Bei dem Anschlag stiehlt er ein wertvolles Artefakt und entführt die angesehene Archäologin Dr. Ana Castillo (Alicia Coppola). Das ruft den ehemaligen FBI-Agenten und Antiquitätenspezialisten Danny McNamara (Matt Barr) auf den Plan: Finanziert von Castillos philanthropischen Geldgebern macht er sich gemeinsam mit Kunstdiebin und Ex-Flamme Lexi Vaziri (Sofia Pernas) auf die Jagd nach dem Terroristen – und findet sich im Zentrum eines uralten Konflikts wieder, der die Grundfesten der Zivilisation zu erschüttern droht.

