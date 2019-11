HBO-Serie "Wasteland" ab Dezember bei MagentaTV

© HBO

Die von HBO Europe produzierte Serie "Wasteland" ist ab Dezember bei MagentaTV zu sehen, die erste Staffel steht dann in der Megathek zur Verfügung. Die Serie zeichnet ein Sittengemälde einer abgehängten Gemeinde.



08.11.2019 - 11:29 Uhr von Timo Niemeier 08.11.2019 - 11:29 Uhr

Die Telekom hat den Start der europäischen Serie "Wasteland - Verlorenes Land" angekündigt. Die erste Staffel der Produktion von HBO Europe ist ab dem 5. Dezember exklusiv in der Megathek von MagentaTV zu sehen. Die Serie wurde in Deutschland erstmals im Rahmen des Seriencamps am heutigen Freitag einem größeren Publikum vorgestellt. Autor ist Štěpán Hulík, er hatte zuvor die HBO-Miniserie "Burning Bush – Die Helden von Prag" geschrieben.

Inhaltlich geht es in "Wasteland" um eine abgehängte Gemeinde: Im Grenzgebiet zu Polen liegt das Dorf Pustina. Nachdem die letzte Fabrik ihre Pforten geschlossen hat, gibt es zu wenige Arbeitsplätze. Der Ort soll dem Kohle-Tagebau weichen, ein Konzern hat angeboten, das Gebiet zu erwerben. Während viele der Bewohner ihr Land verkaufen wollen und auf ein besseres Leben andernorts hoffen, möchten andere ihre Heimat nicht aufgeben – allen voran die Erzieherin und ehrenamtliche Bürgermeisterin Hanka Sikorova (Zuzana Stivínová). Schon bald droht die Lage zu eskalieren: Erst wird der Esel des Kindergartens zu Tode gequält, dann verschwindet Hankas Tochter Mischa spurlos. Haben die Taten einen politischen Hintergrund?

