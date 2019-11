Neuer Moderator für das "ZDF-Mittagsmagazin"

© ZDF/Oliver Ziebe

Das "Mittagsmagazin" des ZDF bekommt einen zusätzlichen Moderator: Daniel Pontzen verstärkt das bestehende Team der Sendung. Erstmals im Einsatz ist er bereits in der kompletten nächsten Woche.



08.11.2019 - 11:43 Uhr von Timo Niemeier 08.11.2019 - 11:43 Uhr

Zuschauer des "ZDF-Mittagsmagazin" müssen sich an ein neues Gesicht gewöhnen. Wie das ZDF nun nämlich angekündigt hat, wird Daniel Pontzen das Moderationsteam der Sendung verstärken und künftig als Vertretung für Hauptmoderatorin Jana Pareigis fungieren. Seinen ersten Einsatz hat er in der kompletten nächsten Woche, er steht also von Montag bis Freitag zwischen 13 und 14 Uhr vor der Kamera.

Neben seiner Arbeit als Moderator wird Pontzen auch weiterhin als Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio tätig sein. Er arbeitet bereits seit 2007 beim Sender. Nach seiner Zeit als Korrespondent im ZDF-Studio Washington ist er seit 2018 als Korrespondent in Berlin tätig. "Daniel Pontzen hat als Korrespondent in Washington und Berlin bewiesen, dass er für frischen, kritischen und kompetenten Journalismus steht. Ich freue mich, ihn damit künftig auch im 'ZDF-Mittagsmagazin' zu sehen", sagt Andreas Wunn, Redaktionsleiter Tagesmagazine Berlin.

Teilen