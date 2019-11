"Bachelor in Paradise"-Talk fliegt aus dem Programm

© TVNow

Die Realityshow "Bachelor in Paradise" enttäuscht derzeit auf ganzer Linie, entsprechend schlecht läuft es auch für den im Anschluss an die Folgen gezeigten Talks zur Sendung. Nun reagiert RTL und kippt diese aus dem Programm.



08.11.2019 - 15:48 Uhr von Timo Niemeier 08.11.2019 - 15:48 Uhr

Der Wechsel auf den Dienstagabend und die Verschiebung in den Herbst haben "Bachelor in Paradise" überhaupt nicht gut getan, die Kuppelsendung kommt bei RTL derzeit im Schnitt auf nicht einmal neun Prozent Marktanteil. 2018 waren noch durchschnittlich 14,6 Prozent drin. Noch schlechter läuft es für "Bachelor in Paradise - Der Talk", den RTL immer im Anschluss an die jeweiligen Ausgaben zeigt.

Der Marktanteil der Sendung mit Frauke Ludowig lag in den letzten drei Wochen bei nur etwas mehr als fünf Prozent. Es ist schon erstaunlich, dass RTL überhaupt so lange durchgehalten hat. Nun reagiert der Sender aber und kippt den Talk mit sofortiger Wirkung aus dem Programm. "Bachelor in Paradise" darf seinen Sendeplatz um 20:15 Uhr aber auch weiterhin behalten, die Sendung endet erst im Dezember.

Ob das neue Programm ab 22:15 Uhr RTL künftig dienstags bessere Quoten bescheren wird, bleibt derweil abzuwarten. Statt "Bachelor in Paradise - Der Talk" und alter "Adam sucht Eva"-Folgen, die zuletzt auch mehr schlecht als recht liefen, zeigt man alte Folgen von "Bauer sucht Frau". Dabei handelt es sich jeweils um die Ausgaben der Kuppelsendung, die einen Tag zuvor bereits um 20:15 Uhr zu sehen waren.

