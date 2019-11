Mit Nerds & Promis: NDR macht neue Quizshow mit Pilawa

© ARD/Thomas Leidig

In den 60er Jahren ist das Quiz "Hätten Sie’s gewusst?" schon einmal im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen. Ab Dezember strahlt der NDR unter dem gleichen Titel eine neue Quizshow mit Jörg Pilawa aus, die mit der ursprünglichen Version aber nichts mehr zu tun haben wird.



09.11.2019 - 10:42 Uhr von Timo Niemeier 09.11.2019 - 10:42 Uhr

Der NDR hat unter dem Titel "Hätten Sie’s gewusst?" eine neue Quizshow angekündigt. Erstmals soll das neue Format am 16. Dezember ab 22 Uhr zu sehen sein, weitere Ausgaben sind für den 23. und 29. Dezember sowie für den 5. Januar 2020 eingeplant. Die Startzeiten variieren jeweils leicht, das Quiz mit dem Untertitel "Das unvorstellbare Quiz für Nerds" ist aber stets am späten Abend im NDR zu sehen.

Zwischen 1959 und 1969 lief "Hätten Sie’s gewusst?" schon einmal im Gemeinschaftsprogramm der ARD, durch die Sendung führte damals Heinz Maegerlein. Die neue Quizshow wird nun von Jörg Pilawa präsentiert, soll mit dem Original aus den 60ern aber nichts mehr zu tun haben. Der Sender jedenfalls verspricht: Wer sich gern an Quiz-Klassiker wie "Der große Preis" oder "Alles oder nichts" erinnert, wird an dem neuen Format seine Freude haben. In "Hätten Sie’s gewusst?" treten Menschen mit besonderen Hobbys oder Leidenschaften an, die behaupten, auf einem bestimmten Fachgebiet unschlagbar zu sein. Das müssen sie bei Jörg Pilawa live im Studio beweisen und im direkten Wissensduell auf ihrem Fachgebiet einen echten prominenten Experten oder eine Expertin besiegen. Der vermeintliche Clou: Die Kandidaten wissen nicht, auf welchen Gegner sie im Studio treffen werden und auch Jörg Pilawa weiß nicht, welcher Promi zu Gast sein wird. Die Stars warten hinter einer Schattenwand auf ihre Herausforderer. Die Herausforderer, die ihr Duell für sich entscheiden, haben am Ende die Chance, den Abendgewinn in Höhe von 7.777 Euro mit nach Hause zu nehmen.

