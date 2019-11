Procter & Gamble bucht kompletten Werbeblock bei RTL

© P&G

Das gab’s noch nie bei RTL: Erstmals in der Geschichte des Senders bucht mit Procter & Gamble (P&G) ein einziges Unternehmen eine gesamte Werbeinsel. Die Erlöse der Aktion gehen an einen guten Zweck.



11.11.2019 - 10:24 Uhr von Timo Niemeier 11.11.2019 - 10:24 Uhr

In der kommenden Woche steht bei RTL wieder der Spendenmarathon an. Mehr als 24 Stunden wird man dann versuchen, möglichst viel Geld für den guten Zweck zu sammeln. Im Rahmen dessen zeigt man unter anderem auch Promi-Specials von "Wer wird Millionär?" und "Ninja Warrior Germany". Nun hat RTL angekündigt, dass sich auch ein Werbekunde am Spendenmarathon beteiligt. Procter & Gamble nämlich wird am 22. November im Finale der Aktion einen rund fünfminütigen Werbeblock komplett allein belegen, das Unternehmen hat die gesamte Werbeinsel gebucht.

Das ist eine Premiere: Noch nie zuvor hat ein einziges Unternehmen einen kompletten Werbebreak im RTL-Programm allein gebucht. Beworben werden in der Werbeunterbrechung typische P&G-Produkte wie Ariel, Gillette, Lenor, Pampers, Pantene, Head & Shoulders, Always, blend-a-dent oder auch OralB. Der gesamte Werbeblock hebt sich optisch von klassischen Unterbrechungen ab, so gibt es eine extra gestaltete P&G-Integration sowie ein ständig aktualisierten Spendenstand - die Erlöse aus der Aktion gehen nämlich nicht auf das Konto des Senders, sondern an die Spendensammler.

"Wir setzen unsere starke Stimme in der Werbung mit großer Freude dazu ein, etwas Positives für die Gesellschaft zu erreichen. Engagement für Familien mit Kindern ist für uns bei P&G eine besondere Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, mit einigen unserer starken Marken die Stiftung ‘RTL – Wir helfen Kindern’ gezielt und kraftvoll unterstützen zu können", sagt Susanne Kunz, Media-Verantwortliche bei P&G in der DACH-Region. P&G verdoppelt sein Engagement für den Spendenmarathon damit im Vergleich zu 2018. Wolfram Kons, Charity-Gesamtleiter RTL, sagt zu Aktion: "Für mich ist das die schönste Werbeinsel des Jahres. Eine einzigartige Insel der Hilfe. Meinen allerherzlichsten Dank an die langjährigen Freunde der Kinder bei P&G und hier im Hause."

Procter & Gamble ist das wichtigste werbungtreibende Unternehmen in Deutschland. Allein im September lagen die Brutto-Werbespendings des Konzerns über alle Mediengattungen hinweg laut Nielsen bei rund 105 Millionen Euro, das ist rund doppelt so viel wie der Zweitplatzierte Ferrero (52,8 Millionen Euro). Im gesamten Jahr 2019 bis Ende September hat P&G schon 711 Millionen Euro ausgegeben, um seine Produkte zu bewerben. Der Anteil des Unternehmens am gesamten Brutto-Werbemarkt in Höhe von 19,1 Milliarden Euro beträgt damit rund 3,7 Prozent.

